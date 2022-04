INDH : Création à Khénifra de 79 unités du préscolaire durant la période 2019-2021

mercredi, 27 avril, 2022 à 2:01

Khénifra – Un total de 79 unités du préscolaire ont été créées dans la province de Khénifra au titre de la période 2019-2021 pour un montant global de 14 millions de DH.

La réalisation de ces unités du préscolaires dans le cadre du programme Impulsion du capital humain des générations montantes de la phase III de l’INDH a pour objectifs d’appuyer la scolarisation des enfants dans les zones rurales et montagneuses en plus de l’investissement dans cette catégorie de la société dès leur plus jeune âge.

Dans ce sens, un total de 800 enfants relevant de l’ensemble des communes territoriales de la province de Khénifra ont rejoint les bancs de ces unités qui seront renforcées en 2022 par la création et l’équipement de 13 nouvelles unités.

Il est à rappeler que la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire se charge au niveau de la province de la gestion directe des classes du préscolaire et du renforcement des capacités professionnelles des éducateurs en plus du recrutement de profils qualifiés pour permettre à ces enfants de poursuivre leurs cours dans des conditions propices.

L’INDH a inscrit le préscolaire en tant qu’axe prioritaire de son action pour soutenir le développement du capital humain des générations montantes dans le cadre de sa troisième phase. L’objectif poursuivi est la création à travers l’ensemble des régions du Royaume de 10.000 unités de préscolaire et la mise à niveau de 5.000 autres en zone rurale d’ici 2023.