INDH : distribution de kits de produits alimentaires et paramédicaux à des femmes enceintes dans la province de Midelt

vendredi, 24 juillet, 2020 à 21:24

Midelt – Une opération de distribution de kits de produits alimentaires et paramédicaux au profit de femmes enceintes et d’autres qui viennent d’accoucher a été lancée vendredi dans la province de Midelt dans la cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Le coup d’envoi de cette opération a été donné au centre de santé de la commune territoriale d’Aghbalou (province de Midelt), en présence du gouverneur de la province, Mustapha Ennouhi, ainsi que de plusieurs responsables locaux.

Selon un communiqué de la province, cette opération, qui a pour objet l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant au niveau provincial, porte sur la distribution d’un total de 650 kits de produits alimentaires et paramédicaux au profit de femmes enceintes et d’autres qui viennent d’accoucher, issues des zones rurales et montagneuses de la province.

Cette action intervient dans le cadre des efforts déployés par les autorités locales de la province de Midelt et l’INDH visant à atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur les bénéficiaires.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” de la phase III de l’INDH qui ambitionne d’améliorer la nutrition et la santé de la mère et de l’enfant.

Le communiqué souligne qu’une attention particulière a été accordée, dans le cadre de cette opération, à définir les listes de personnes ciblées, en coordination avec les autorités locales concernées et avec la coopération de la Délégation provinciale de la Santé et les responsables des Maisons de la maternité, le but étant le renforcement de la protection de la santé de la mère et de l’enfant, en particulier dans les zones montagneuses.

L’INDH est fortement impliquée dans la lutte contre les répercussions de la pandémie du nouveau Coronavirus sur les catégories vulnérables, à travers différentes actions déployées dans plusieurs régions du Maroc.