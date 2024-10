INDH : des efforts inlassables en faveur de l’amélioration des conditions de scolarisation dans la province de Settat

mercredi, 9 octobre, 2024 à 14:21

Settat – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit ses efforts visant l’amélioration des conditions de scolarisation dans la province de Settat et la lutte contre le décrochage scolaire notamment en milieu rural.

Ces efforts consistent notamment en la création d’internats (Dar Talib et Taliba), des établissements qui garantissent un accompagnement social et éducatif pour les élèves issus de milieux défavorisés.

Ainsi, l’INDH, à travers le programme 4 “Impulsion du capital humain des générations montantes”, en particulier l’axe épanouissement et excellence scolaire, s’engage à assurer les conditions nécessaires à la réussite des élèves et à renforcer la lutte contre le décrochage scolaire.

Dans ce sillage, la province compte 32 institutions de ce genre, qui fournissent des services d’hébergement et d’alimentation en plus du soutien et de l’accompagnement des élèves issus de zones éloignées des établissements d’enseignement.

S’exprimant lors d’une visite à Dar Taliba, relevant de la commune rurale de Sidi Abdelkrim, la cheffe du service Impulsion du capital humain des générations montantes à la Division de l’Action sociale – préfecture de Settat, Hasnaa Bousaid, a souligné que cet établissement social est une illustration du travail réalisé pour juguler la déperdition scolaire et promouvoir la scolarisation en milieu rural.

Mme Bousaid a affirmé dans une déclaration à la MAP, que dans le cadre du soutien à de telles initiatives, menées en collaboration avec plusieurs partenaires pour garantir l’égalité des chances en matière d’éducation, il a été programmé l’aménagement et la réhabilitation de trois Dar Taliba au titre de l’année en cours, outre l’équipement de 12 établissements sociaux du même genre.

Et de souligner que ces établissements, qui ciblent principalement les élèves (filles et garçons) issus de familles précarisées dans des zones reculées, offrent une série de services adaptés qui les aideront à réussir et à persévérer dans leur scolarisation.

De son côté, Abderrahman Qasmi, responsable de l’association chargée de la gestion de Dar Taliba Sidi Abdelkrim, a relevé que cet établissement assure notamment l’hébergement, l’alimentation et les cours de soutien scolaire, ainsi qu’une série d’activités parallèles à caractère culturel, artistique, sportif et environnemental.

Il a souligné que grâce aux conditions offertes par Dar Taliba, qui a vu le jour grâce au soutien de l’INDH et d’autres partenaires, de nombreuses élèves ont pu obtenir des résultats satisfaisants, dont certaines font actuellement des classes préparatoires aux grandes écoles.

Par ailleurs, M. Qasmi a fait observer que les demandes d’accès à cet établissement ne cessant d’augmenter, les parties prenantes sont invitées à redoubler d’efforts pour augmenter sa capacité d’accueil.

A leur tour, les bénéficiaires approchés par la MAP que cet établissement social leur a épargné le fardeau des longs chemins qu’elles parcourraient pour arriver à leurs écoles, sans parler des conditions d’apprentissage qui sont largement meilleures. Elles ont aussi salué la qualité de l’encadrement et de l’enseignement.

A noter que Dar Taliba Sidi Abdelkrim, érigée en deux étages, dispose de salles de lecture, d’une bibliothèque, d’une salle d’informatique, d’un radio-club, ainsi que d’un dortoir et d’un restaurant.