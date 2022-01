INDH: Des efforts inlassables pour généraliser le soutien scolaire dans la province de Nouaceur

mardi, 25 janvier, 2022 à 9:05

Nouaceur – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) poursuit ses efforts inlassables en vue de généraliser le soutien scolaire au niveau de la province de Nouaceur pour contribuer à lutter contre la déperdition scolaire et encourager l’excellence scolaire.

Dans le cadre du programme 4 de l’INDH dédié à l’impulsion du capital humain des générations montantes, plusieurs salles de soutien scolaire à distance dans les lycées de la province ont été dotées d’équipements nécessaires.

Ce projet d’un montant de 494.206 dirhams prévoit notamment la réhabilitation des salles multimédias et l’équipement de cinq salles (une salle pour chaque lycée) avec le matériel nécessaire en vue de dispenser des cours de soutien vidéo et fournir les ressources humaines.

Ce projet, auquel contribuent l’Association d’appui à l’école de la réussite (Anajah) du lycée qualifiant Abou Hayane Tawhidi (porteuse du projet) et la direction du ministère de l’Education nationale de Nouaceur, est réparti sur cinq “centres émetteurs” dans les collectivités territoriales de la province (lycées qualifiants Abou Hayane Tawhidi, Mohamed Zerktouni, Al-Farabi, Taoufik Al-Hakim et Ibn Khafaja) et douze établissements récepteurs.

Lors d’une visite à la salle de soutien scolaire à distance au lycée qualifiant Al-Farabi dans la commune Oulad Saleh, à l’occasion de la journée mondiale de l’éducation, le président de l’association porteuse du projet, Abdelaziz Momo, a indiqué que ce projet, qui est le fruit du partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain, vise à renforcer l’offre scolaire au niveau de la province de Nouaceur et encourager l’excellence scolaire.

Il a également souligné dans une déclaration à la MAP que l’INDH a le mérite de financer ce projet en prenant en charge l’acquisition de matériel technique et informatique pour l’équipement de 17 lycéens qualifiants dans la province, dont 5 centres pour l’émission de cours vidéo et 12 centres récepteurs situés dans les différentes collectivités territoriales relevant de la province.

M. Momo a, en outre, affirmé que sans l’appui de l’INDH, ce projet n’aurait pas vu le jour, saluant l’accompagnement de l’INDH durant toutes les phases du projet, tout en rappelant que le lancement du projet a coïncidé avec le début de l’épidémie du Coronavirus ce qui a permis d’assurer la continuité pédagogique des établissements scolaires de la province et de réaliser plus de 300 capsules pédagogiques qui ont été diffusées sur les chaînes de télévision publiques.

Pour sa part, le directeur du lycée Al-Farabi, Mohamed Amiri, a exprimé sa fierté que son établissement abrite une salle de soutien scolaire à distance, relevant que ce projet modèle a permis d’assurer la continuité de la scolarisation pendant le confinement sanitaire et de poursuivre la scolarité dans des conditions appropriées.

De son coté, Hatim Hicham, professeur d’histoire-géographie au lycée qualifiant Al-Farabi, a souligné qu’en raison de l’importance de la technologie dans le système éducatif, l’INDH a fourni à l’établissement Al-Farabi un ordinateur, un projecteur et d’autres équipements technologiques afin d’aider les élèves à réaliser de bons résultats scolaires.

Le programme 4 de l’Initiative nationale pour le développement humain, dédié à l’impulsion du capital humain des générations montantes, vise notamment à faciliter l’accès à l’école à travers la mise à niveau des Dour Talib et Taliba, à assurer le transport scolaire, à renforcer l’accès au soutien scolaire dans les milieux défavorisés et nécessiteux, outre la sensibilisation des habitants.