INDH à Essaouira: Plus de 117,8 MDH pour le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux en 2019-2020

lundi, 16 août, 2021 à 19:10

Essaouira – Un total de 37 projets, d’une valeur globale de 117.821.903 DH, ont été retenus au niveau de la province d’Essaouira dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH) durant la période 2019-2020.

Ainsi, 19 projets ont été validés par le Comité provincial du Développement humain (CPDH) en 2020 (68.900.000 DH/25.271 bénéficiaires) et 18 autres au titre de l’exercice 2019 (48.921.903 DH et 16.645 bénéficiaires), font ressortir les données de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de la province.

Par secteur, ces projets sont répartis notamment entre l’approvisionnement en eau potable avec 22 projets pour un investissement de 58.921.000 DH, les routes (5 projets, 28.500.000 DH), l’enseignement (3 projets pour 24.638.213 DH), la santé (3 projets/2.5000.000 DH) et l’électricité avec 2 projets pour un coût estimé à 2.061.790 DH, selon la même source qui précise que des projets visant le renforcement des infrastructures et des services sociaux ont été également réalisés dans le cadre du Fond de Développement Rural (FDR).

A noter que 279 projets ont été financés durant la période 2019-2020 dans le cadre de la phase III de l’INDH.

Outre le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, ces projets sont ventilés également entre le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (30 projets), le programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (48 projets/10.724.462 DH) et le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes (153 projets, dont la construction de 122 unités du préscolaire).

Les 11 projets restants (3.403.000 DH) ont été menés dans le cadre des interventions de la préfecture de la province pour l’atténuation des effets de la pandémie de la Covid-19.