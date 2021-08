INDH à Essaouira: 15 projets pour l’impulsion du capital humain des générations montantes en 2021

lundi, 23 août, 2021 à 22:11

Essaouira – Un total de 15 projets, d’une valeur globale estimée à 43.027.800 DH, ont été retenus au niveau de la province d’Essaouira dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l’exercice 2021.

Selon les données de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de la province, ces projets portent sur la généralisation de l’enseignement préscolaire, avec un projet global prévoyant la construction de 129 unités scolaires pour un coût estimé à 25.925.000 DH au profit de 1.940 bénéficiaires.

S’agissant de l’axe relatif à la santé de la mère et de l’enfant, 6 projets ont été programmés pour une enveloppe budgétaire de 6.412.800 DH (2.000 bénéficiaires).

Les projets restants concernent l’appui à l’amélioration des conditions de scolarisation avec 4 projets (9.890.000 DH, 2.500 bénéficiaires) et l’appui à l’animation socio-sportive et culturelle (4 projets pour un coût de 800.000 DH/7.000 bénéficiaires).

A noter que 279 projets ont été financés durant la période 2019-2020 dans le cadre de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain au niveau de la province d’Essaouira.

Ces projets sont répartis entre le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (37 projets pour 117.821.903 DH), le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (30 projets/9.472.600 DH), le programme d’amélioration du revenu et de l’inclusion économique des jeunes (48 projets/ 10.724.462 DH) et le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes (153 projets, dont la construction de 122 unités du préscolaire).

Les 11 projets restants (3.403.000 DH) ont été menés dans le cadre des interventions de la préfecture de la province pour l’atténuation des effets de la pandémie de la Covid-19.