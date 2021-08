INDH à Essaouira: Plus de 35 MDH pour l’impulsion du capital humain des générations montantes en 2019-2020

vendredi, 20 août, 2021 à 13:17

Essaouira – Un total de 28 projets, d’un investissement global estimé à 35,2 millions de DH (MDH), ont été retenus au niveau de la province d’Essaouira dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) durant la période 2019-2020.

Quelque 20 projets ont été approuvés, dans le cadre dudit programme, par le Comité provincial du Développement humain (CPDH) en 2019 (15,5 MDH/5.272 bénéficiaires) et 8 autres au titre de l’exercice 2020 (19,7 MDH et 5.000 bénéficiaires), selon les chiffres de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de la province.

Par axes, ces projets sont répartis entre la généralisation de l’enseignement préscolaire avec 5 projets, soit 148 unités construites (2.676 bénéficiaires), la santé de la mère et de l’enfant (3 projets), l’appui à l’amélioration des conditions de scolarisation (16 projets, 5.035 bénéficiaires) et l’appui à l’animation socio-sportive et culturelle (4 projets).

Outre l’impulsion du capital humain des générations montantes, les projets validés durant la même période par le CPDH sont ventilés également entre le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (37 projets), le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (30 projets) et le programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (48 projets/10.724.462 DH).

Onze projets (3.403.000 DH) ont été menés dans le cadre des interventions de la préfecture de la province pour l’atténuation des effets de la pandémie de la Covid-19.

Ces interventions visaient à soutenir le secteur de la santé, à travers une série d’actions portant sur l’acquisition de matériel médical et de produits désinfectants au profit du Centre Hospitalier Provincial (CHP), l’organisation de campagnes de sensibilisation et la distribution d’aides aux familles en situation de précarité.