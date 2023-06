INDH à Essaouira : Approbation de 33 projets supplémentaires au titre de l’année 2023

mercredi, 21 juin, 2023 à 19:44

Essaouira – Un total de 33 projets supplémentaires, d’une valeur globale de plus de 33 millions de DH (MDH), ont été approuvés par le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Essaouira, dans le cadre des différents programmes de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l’année en cours.

Ces projets sont répartis entre le programme de “Rattrapage du déficit en infrastructures et services de base en milieu rural” avec un seul projet d’un coût estimé à 10 MDH, le programme “Accompagnement des personnes en situation de précarité” (6 projets/12,8 MDH), le programme “Amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes” (4 projets/4,970 MDH) et le programme “Impulsion du Capital humain des générations montantes” (6 projets/4,1 MDH).

Au cours de cette réunion, la deuxième du CPDH au titre de 2023, il a été procédé aussi à l’approbation de 16 projets proposés par le Comité économique provincial pour un investissement de 1.550.300 DH.

Ouvrant les travaux de cette réunion, le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a souligné l’importance de l’INDH en tant que vision pionnière en termes de philosophie et d’approche prônée pour la réduction des disparités territoriales, la réalisation du développement intégré et la consécration de la culture de solidarité et de cohésion sociale, tout en adoptant une nouvelle génération d’activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois.

Mettant en avant les réalisations importantes accumulées tout au long des phases de ce chantier de règne, M. El Maliki a expliqué que ces acquis incitent à davantage d’efforts de la part de l’ensemble des intervenants afin de capitaliser sur ces réalisations en faisant preuve d’innovation en termes de projets dans le cadre de la convergence et de la coordination entre les différents acteurs et ce, au service du développement de la province et de son capital humain.

Cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du CPDH et des comités locaux du développement humain, des chefs de services extérieurs et des représentants des partenaires, a été l’occasion pour le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture, Abdessamad Khairi, de présenter un exposé exhaustif sur la nature et la portée des projets proposés.

Dans une déclaration à la MAP, M. Khairi a indiqué que les projets validés touchent les différents programmes de la phase III de l’INDH, mettant en exergue l’innovation et la diversité de ces projets qui touchent divers domaines et catégories (amélioration des conditions de la femme, la jeunesse, le sport, l’approvisionnement en eau potable en milieu rural et l’animation socioculturelle).

Le responsable a aussi expliqué que la diversité de ces projets supplémentaires proposés pour approbation traduit le souci de garantir la justice territoriale dans la programmation des interventions de ce chantier social à l’échelle de la province.

Pour leur part, les différents intervenants, dont des acteurs institutionnels et associatifs, ont été unanimes à mettre en évidence l’impact de ce chantier Royal sur l’amélioration des indicateurs sociaux au niveau de la province, en particulier dans les domaines de la santé, de l’enseignement et de l’agriculture, ainsi qu’en termes de renforcement des infrastructures et services de base.

Par ailleurs, la réunion a été ponctuée par l’approbation d’une convention de partenariat portant sur le transfert des unités de l’enseignement préscolaire à l’Académie Régionale de l’Education de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, et par la présentation du programme de l’Initiative Royale “Un Million de cartables” au titre la prochaine rentrée scolaire 2023-2024.

De même, il a été procédé à la signature d’une série de conventions de partenariat entre le CPDH et différents partenaires, relatives à l’accompagnement de 40 brillants élèves pour l’accès aux classes préparatoires des écoles supérieures d’ingénieurs, l’animation socioculturelle, environnementale et sportive au niveau des plages de la province et à la gestion du Centre de traitement des addictions à Essaouira, outre un protocole d’accord portant sur la réhabilitation d’un espace dédié aux activités sportives dans le quartier Frina de la ville.