INDH à Essaouira: le Centre d’hébergement d’Ounagha, un “toit sûr” pour les personnes en difficulté

mardi, 25 juin, 2024 à 13:09

Ounagha (Province d’Essaouira) – Le Centre d’hébergement pour personnes en difficulté d’Ounagha (environ 24 kilomètres d’Essaouira), réalisé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), se veut bien plus qu’un simple espace d’hébergement. C’est une réponse solidaire et concrète aux besoins criants des personnes sans domicile fixe, leur offrant non seulement un toit sûr, mais surtout une lueur d’espoir.

Inauguré en septembre 2023, cette structure d’accueil s’évertue à être un havre sûr et digne pour ceux qui ont tant besoin de réconfort et de stabilité, en leur offrant les ressources indispensables pour reconstruire leur vie, et retrouver leur équilibre émotionnel et leur place au sein de la société.

Ce projet à forte vocation sociale, initié dans le cadre du programme “Accompagnement des personnes en situation de précarité” de la Phase III de l’INDH, témoigne de l’engagement profond de l’Initiative envers les couches sociales les plus vulnérables.

Erigé sur une superficie totale d’environ 220 m2, cette structure sociale illustre également l’attention particulière portée par l’INDH à leur réinsertion sociale et économique, ainsi qu’à leur bien-être durable, afin de leur offrir une chance réelle de se reconstruire et de prospérer à nouveau.

Doté d’une capacité d’accueil de 20 lits, avec une répartition minutieuse de 8 lits pour femmes, 8 pour hommes et 4 pour personnes à besoins spécifiques, le Centre déploie un accompagnement personnalisé, incluant des services de santé pour répondre aux besoins médicaux variés, des activités éducatives et culturelles pour enrichir leur quotidien, ainsi qu’un suivi social et psychosocial adapté à chacun, garantissant ainsi un soutien continu et individualisé.

Cet espace moderne comprend, entre autres, une Salle d’accueil pour les visiteurs et familles des bénéficiaires, des dépendances administratives, des chambres confortables, une Salle de soins, des Installations sanitaires adéquates, outre des espaces de service, tels qu’une cuisine, un réfectoire, et une buanderie, offrant ainsi un environnement sécurisé et accueillant pour les personnes en difficulté.

“Dès leur arrivée, les bénéficiaires peuvent bénéficier d’un service de coiffure et se voient remettre de nouveaux vêtements”, a indiqué Abdelhadi El Haddad, président de l'”Association de gestion des Maisons de l’Etudiant et de l’Etudiante (Dar Talib/Taliba) d’Ounagha” chargée de la gestion dudit Centre.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Haddad a salué l’engagement de l’INDH qui a financé entièrement ce projet, permettant ainsi de redonner toutes les chances à ces personnes en situation difficile.

“Grâce à cette initiative louable, ces individus ont désormais la possibilité de se reconstruire, et de démarrer une nouvelle vie, protégés des dangers de la rue”, a-t-il souligné, notant que de nombreux bénéficiaires ont réussi à retrouver leurs familles et à se réinsérer activement dans la société.

De son côté, la directrice du Centre, Hafida Chelh, a fait savoir que quelque 67 personnes ont bénéficié de l’accueil et des services offerts depuis l’inauguration de ce projet solidaire, marquant ainsi un début prometteur pour cette structure unique dans cette zone rurale.

“Les bénéficiaires sont pris en charge de manière complète, bénéficiant non seulement d’un hébergement sécurisé à durée indéterminée, mais également d’un soutien individualisé pour les aider à reconstruire leur autonomie et à envisager un avenir plus stable et positif”, a-t-elle relevé.

Mme Chelh n’a pas manqué de mettre en avant l’attention particulière qu’accorde l’INDH à cette catégorie sociale, soulignant son appui précieux pour le bon fonctionnement du Centre et son engagement constant à améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées au niveau de la région.

L’accompagnement des personnes en situation de précarité dans la province d’Essaouira constitue l’une des grandes priorités de la 3ème phase de l’INDH, qui ne ménage aucun effort, à travers plusieurs actions, pour améliorer la qualité des services fournis à cette catégorie.

A travers ces efforts soutenus, l’Initiative vise à instaurer un cadre de vie qui préserve la dignité humaine de ces individus, tout en leur offrant un soutien intégral à même de favoriser leur réinsertion efficace dans la société.