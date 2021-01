INDH : Une forte impulsion à l’enseignement préscolaire à Moulay Yacoub

Moulay Yaacoub – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné un véritable coup d’accélérateur à l’enseignement préscolaire à l’échelle de la province Moulay Yaacoub, notamment en milieu rural.

L’INDH, qui est à sa troisième phase, a largement contribué au renforcement de l’offre préscolaire au profit des jeunes et des générations montantes et à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans la province.

Les projets sociaux et éducatifs réalisés au profit des enfants dans la province ne manquent pas. Les deux unités d’enseignement préscolaire “Basma” et “Ghania” dans la Commune de Sabaa Rouadi constituent à cet effet des exemples de réussite.

Ces deux structures éducatives ont été réalisées en partenariat avec l’INDH, la délégation provinciale de l’éducation nationale et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, pour une enveloppe budgétaire estimée à 513.000 DH, dont 243.000 DH a été affectée à l’aménagement des unités, 50.000 DH à l’équipement et 220.000 DH à la gestion pour les deux premières années.

Profitant à une cinquantaine d’enfants, les deux unités d’enseignement préscolaire tendent à généraliser ce genre d’éducation en milieu rural, préparer les enfants et leur faciliter l’accès à l’enseignement scolaire et à renforcer leurs capacités cognitives, ainsi qu’à favoriser leur épanouissement et leur ouverture.

Le chef de la division de l’action sociale à la province de Moulay Yaacoub, Saad Eddine Jilani, a indiqué à la MAP que ces deux projets ont été réalisés dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes de la 3ème phase de l’INDH, qui a érigé l’enseignement préscolaire en tête de ses priorités, rappelant l’importance de la convention-cadre signée entre les ministères de l’intérieur et de l’éducation nationale, en vertu de laquelle l’INDH s’est engagée à construire et équiper 10.000 unités d’enseignement préscolaire et à réhabiliter 5.000 autres dans les zones éloignées.

Dans ce cadre, trois unités ont été programmées durant l’année 2019, 39 unités en 2020 et 65 autres durant l’année en cours au niveau de la province de Moulay Yaacoub, a fait savoir M. Jilani, notant que l’axe de l’enseignement préscolaire est mis en œuvre en partenariat avec la fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS).

Le but essentiel, a-t-dit, demeure la contribution de l’INDH au programme national pour la promotion et le développement de l’enseignement préscolaire, la réalisation de la justice territoriale et l’égalité des chances, à travers l’accès des enfants du monde rural à une éducation préscolaire gratuite et de qualité.

Dans une déclaration similaire, le directeur provincial de l’éducation nationale à Moulay Yaacoub, Abdelhak El Ouach, a mis en avant les avantages de l’enseignement préscolaire, dont l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et la lutte contre le redoublement et la déperdition scolaires, notant que le ministère de l’éducation nationale a mis en place un projet destiné à la création d’unités de ce genre au sein des établissements éducatifs.

Il sera procédé, au titre de l’année 2021, à la création de 71 unités de l’enseignement préscolaire au niveau de la province de Moulay Yaacoub, a-t-il fait savoir, mettant l’accent sur les actions et les projets lancés par l’INDH pour le développement et la promotion de l’enseignement préscolaire.

De son côté, la responsable provinciale de la FMPS, Nezha Safou, a mis en valeur les efforts accomplis par la Fondation pour contribuer de manière permanente et effective à l’appui de la généralisation de l’enseignement préscolaire de qualité au profit de tous les enfants des diverses préfectures et provinces du Royaume, notant que la pédagogie d’enseignement pour les jeunes est basée sur les jeux, l’ouverture et la créativité.

Selon la DAS de Moulay Yaacoub, une enveloppe budgétaire de l’ordre de 24,61 millions de DH été affectée au secteur de l’enseignement préscolaire dans la province, pour la création de 107 unités durant la période 2019-2021.

Ces unités éducatives, gérées par la FMPS, ciblent un total de 2.663 enfants.