INDH: Lancement à Taounate du programme de soutien scolaire de l’année scolaire 2021/2022

lundi, 31 janvier, 2022 à 20:09

Taounate – Le coup d’envoi du programme d’appui scolaire 2021/2022, mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a été donné, lundi à l’école communautaire Ouled Daoud, au niveau de la province de Taounate.

Ce programme de soutien scolaire, lancé par le gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, cible un millier d’élèves du cycle primaire (niveaux 3, 4, 5, 6), issus des couches précaires au niveau de neuf collectivités territoriales relevant de la province. Ils devront bénéficier de cours de soutien scolaire en mathématiques et en langue française et d’autres activités parallèles.

Le programme de soutien scolaire vise à renforcer les capacités et compétences cognitives des élèves du primaire et à enrichir leur parcours scolaire.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le chef du service communication à la province de Taounate, Abderrahim El Ouali a indiqué que le programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe de la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant, du quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Le programme de soutien scolaire, mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le Comité provincial du Développement Humain (CPDH) de la province de Taounate, la Direction provinciale du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Préscolaire et du sport et la Fondation “Aman” pour le Développement Durable, sera réalisé avec une enveloppe budgétaire globale estimée à 1,250 million de DH, a-t-il fait savoir.

Il a également souligné que le CPDH de Taounate, dans le cadre de ses efforts déployés pour le soutien du secteur de l’enseignement, l’encouragement de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire, a approuvé un ensemble de projets et d’opérations portant sur la construction de maisons de l’étudiant et de l’étudiante, d’unités dédiées à l’enseignement préscolaire outre l’acquisition de bus de transport scolaire et la contribution au financement de l’initiative royale un million de cartables.

La responsable de la Fondation “Aman pour le développement durable”, Fatima Ouaâzi, a quant à elle, souligné que le projet d’appui scolaire à Taounate est mis en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’INDH, à travers son 4ème programme dédié à encourager la réussite scolaire, mettant l’accent sur le rôle joué par le soutien scolaire dans le lutte contre la déperdition

Des élèves ont bénéficié, à cette occasion, de de consultations médicales touchant plusieurs spécialités médicales.

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain, particulièrement dans sa 3eme phase qui vise à développer le capital humain, accorde une importance particulière dans ses programmes au soutien du secteur de l’enseignement et à l’amélioration de sa qualité en tant que levier fondamental du développement humain.