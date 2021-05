INDH : Lancement des travaux de construction d’un centre de secours et d’insertion sociale à Béni Mellal

jeudi, 27 mai, 2021 à 21:28

Béni Mellal – Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, a donné, jeudi dans la commune d’Ouled M’Barek à Béni Mellal, le coup d’envoi des travaux de construction d’un centre de secours et d’insertion sociale.

Porté par l’Association islamique de bienfaisance de Béni Mellal, ce Centre qui sera érigé sur une superficie de 1.994 m2 dont 1.005m2 couverte, nécessitera un financement de 7 millions de dirhams qui sera mobilisé dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ce centre de secours et d’insertion sociale sera réalisé en partenariat avec la commune d’Ouled M’barek et les délégations provinciales de la Santé et de l’Entraide Nationale à Béni Mellal dans l’objectif de répondre aux besoins des sans-abris et lutter contre toutes les formes de vulnérabilité et précarité.

Il servira aussi comme espace d’accueil et d’écoute pour enfants en situation difficile ainsi que pour les enfants et les adultes sans domicile fixe.

Cette nouvelle structure sera à l’image du Centre Lalla Aïcha, qui depuis son lancement, a grandement contribué à l’amélioration des conditions sociales des femmes et des jeunes filles notamment en milieu rural, ainsi qu’à l’effort de lutte contre l’analphabétisme, la déperdition scolaire, l’exclusion et la pauvreté.

Dans une déclaration à la MAP, Mounia Bennani, présidente de l’Association de bienfaisance de Béni Mellal, a fait savoir que ce Centre aura pour objectifs de lutter contre toutes les formes de vulnérabilité sociétale. Il sera réalisé dans le respect des normes de construction modernes et bénéficiera aux sans-abris en leur offrant hébergement, alimentation, et l’ensemble des moyens à même de garantir leur inclusion socio-économique.

Par la suite, le gouverneur de la province de Béni Mellal a visité le projet de construction d’un complexe socio-sportif dans la commune d’Ouled M’barek réalisé pour un investissement de 5,3 MDH dans l’objectif de renforcer les structures sportives et encourager la pratique sportive dans cette commune.

Ce Centre comprend une grande piscine de 2.200 m2, un stade de proximité en gazon synthétique et un complexe culturel érigé sur une superficie de 1.000 m2.