INDH à Marrakech : Approbation de 119 nouveaux projets

samedi, 18 juin, 2022 à 15:05

Marrakech – Un total de 119 nouveaux projets, d’une valeur globale de plus de 41,102 millions de DH (MDH) ont été approuvés vendredi, à l’unanimité, par le Comité préfectoral du Développement Humain (CPDH) de Marrakech au titre de l’année en cours.

Ces projets, financés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à hauteur de 31,613 MDH, visent le rattrapage du déficit accusé en infrastructures et services sociaux de base dans les zones sous-équipées (2 projets), l’accompagnement des personnes en situation de précarité (33 projets), l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes (60 projets), ainsi que l’impulsion du capital humain des générations montantes (24 projets).

S’exprimant à cette occasion, le wali de la Région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a indiqué que les nouveaux projets sont soumis, dans le cadre de la gouvernance de l’INDH, à l’examen technique par le comité technique préfectoral du développement humain et le comité préfectoral du développement économique, pour s’assurer de leur faisabilité et adaptation aux programmes de ce chantier social, et de garantir la convergence des interventions et des efforts des parties prenantes.

D’autre part, M. Kassi-Lahlou a précisé que 469 projets, d’un coût global estimé à 250,72 MDH, ont été programmés durant la période 2019-2021, avec une contribution de l’INDH de l’ordre de 225,5 MDH, ajoutant que 320 projets ont été achevés et 149 sont en cours, sachant que le nombre total des projets qui seront réalisés d’ici fin 2022 devrait atteindre 462, soit 98% des projets programmés.

Il a, dans la foulée, qualifié d’”encourageant” ce bilan eu égard au volume, à la nature et à l’impact des projets prévus, qui visent essentiellement à améliorer les indicateurs du développement humain dans les principaux secteurs sociaux (santé, éducation, emploi, …).

De son côté, le chef de la Division de l’Action sociale (DAS) à la préfecture de Marrakech, Anouar Dbira Tlemsani, a présenté un exposé détaillé sur l’état d’avancement des programmes de l’INDH pour la période 2019-2021.

Et le responsable de préciser qu’au cours de cette période, il a été procédé à la programmation de la création de 129 unités de l’enseignement préscolaire en milieu rural, dont 89 sont opérationnelles, 77 en phase d’équipement et 33 en cours de construction, relevant que le nombre d’unités programmées en 2022 s’élève à 32, alors que le nombre d’élèves bénéficiaires atteindra 820 enfants.

Cette réunion a été ponctuée d’une série d’exposés sur la mise en œuvre des projets de soutien scolaire en milieu rural, et de formation et de renforcement des capacités des associations chargées de la gestion des établissements de la protection sociale, financés par l’INDH, ainsi que sur les conclusions de l’étude relative à la situation de l’enfance au niveau de la cité ocre, outre la projection de deux vidéos sur la célébration du 17è anniversaire de l’INDH et les activités du Centre culturel “les étoiles de Jamaâ El Fna”, supervisé par la Fondation Ali Zaoua.

Au terme de cette rencontre, il a été procédé à la signature d’une série de conventions de partenariat pour la réalisation des projets portant notamment sur la formation et le renforcement des capacités des associations chargées de la gestion des établissements de la protection sociale, l’aménagement d’infrastructures sportives et l’équipement du centre de soutien scolaire.

Enfin, le wali et les membres du CPDH ont procédé à la remise de matériel et d’équipements acquis dans le cadre de l’INDH.

Il s’agit d’équipements médicaux et paramédicaux au profit des centres de santé dans les communes de Lamnabha et Ouled Dlim, d’équipements pédagogiques en faveur d’associations actives dans le domaine du handicap, de lunettes de correction de la vue pour des élèves issus de familles nécessiteuses (300 bénéficiaires), d’équipements au profit du Centre de Sidi Youssef Ben Ali pour l’épanouissement des enfants et des jeunes, de vélos dédiés au transport scolaire (100) et d’équipements à neuf internats dans des établissements scolaires.