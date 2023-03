INDH à Marrakech : Approbation de 92 nouveaux projets au titre de 2023

vendredi, 10 mars, 2023 à 10:47

Marrakech – Un total de 92 projets, d’une valeur globale de plus de 41,183 millions de DH (MDH) au titre de l’année en cours, ont été approuvés par le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Marrakech, réuni jeudi sous la présidence du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou.

La contribution de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au financement de ces nouveaux projets, répartis entre le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les territoires sous-équipés (un projet), le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (27 projets), le programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (48 projets) et le programme d’appui pour le développement humain des générations montantes (16 projets), s’élève à plus de 36,283 MDH.

S’exprimant à cette occasion, M. Kassi-Lahlou a abordé le bilan de l’INDH au niveau de la préfecture de Marrakech, relevant que le nombre de projets programmés durant la période 2019-2022 a atteint 767, dont 474 projets ont été achevés, alors que 141 sont en cours d’achèvement et 152 autres sont en phase de lancement des consultations.

Et de préciser que 371 projets, d’un coût global de 106,61 MDH, dont 46,93 MDH assurés par l’INDH, concernent le programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, ajoutant que les projets visent à soutenir l’entrepreneuriat chez les jeunes, hommes et femmes (438 bénéficiaires), et touchent diverses activités économiques, notamment les technologies, l’informatique, les services, l’artisanat, l’agriculture, le commerce, l’industrie, le tourisme, les médias et la communication.

Afin d’améliorer les indicateurs de développement humain au niveau de la préfecture, notamment ceux relatifs au développement de l’enfance, à la promotion de la santé maternelle et infantile, et à l’appui à la scolarisation en milieu rural, M. Kassi-Lahlou a fait savoir que 257 projets (121,95 MDH, dont 118 MDH comme contribution de l’INDH) ont été retenus dans le cadre du programme d’appui pour le développement humain des générations montantes.

Les interventions programmées ont porté notamment sur la construction des maternités et la réhabilitation de celles existantes, l’équipement des centres de santé et l’acquisition d’unités médicales mobiles, outre l’accès à l’enseignement préscolaire en milieu rural, à travers la création d’unités dont 155 opérationnelles (3.839 filles et garçons bénéficiaires), alors que 695.710 élèves ont bénéficié de l’Initiative Royale “un million de cartables”.

Cette réunion a été ponctuée par des exposés présentés par le chef de la Division de l’Action Sociale sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes de l’INDH au titre de la période 2019-2022, et la représentante de la direction régionale de la santé et de la protection sociale sur le système de santé communautaire au niveau de la préfecture de Marrakech, qui concerne les communes d’El Bour, l’Oudaya, Saada et El Ouidane.

Cette rencontre a été aussi marquée par la signature de conventions de partenariat relatives aux programmes d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (8 conventions) et d’accompagnement des personnes en situation de précarité (5 conventions), ainsi que par la remise des clés de quatre véhicules acquis dans le cadre de l’INDH, dont deux au profit de l’équipe de l’unité médicale mobile de la délégation provinciale de la santé à Marrakech, un véhicule dédié au transport des insuffisants rénaux chroniques dans la commune de l’Oudaya, et un autre au profit de l’association “Silat Wasl” pour les handicapés.

Il a été procédé également à la distribution de matériels et équipements à des centres de santé dans les communes de Harbil et Saada, et l’équipement de neuf salles multimédia dans des lycées relevant de plusieurs collectivités territoriales, et d’autres équipements au profit de six associations.