INDH à Midelt : Des projets pour la valorisation des produits dérivés de la pomme

dimanche, 12 janvier, 2020 à 13:42

Commune de Bouzmou (province de Midelt) – Une coopérative dédiée à la valorisation de la pomme et de ses produits dérivés (jus et vinaigre), a vu le jour dans la collectivité territoriale de Bouzmou relevant de la province de Midelt et ce, à l’initiative de plusieurs acteurs opérant dans le domaine agricole.