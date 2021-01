INDH: Mobilisation de 1,45 MMDH en faveur de l’éducation en 2019/2020

samedi, 23 janvier, 2021 à 14:28

Rabat – Une enveloppe budgétaire de 1,45 milliard de dirhams (MMDH) a été mobilisée par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en faveur d’actions dans le domaine de l’éducation durant la période 2019/2020.

Dans le cadre des actions visant à résorber les inégalités en matière d’éducation et à contribuer à la promotion du capital humain, l’INDH a mis en place une série d’interventions liées au domaine de l’éducation, notamment à travers son programme 4 : “Impulsion du capital humain des générations montantes”, a indiqué samedi la coordination nationale de l’INDH, à l’occasion de la journée internationale de l’éducation.

Le soutien à l’enseignement préscolaire représente un axe majeur de ce programme, compte tenu de l’impact important de la préscolarisation, notamment sur la lutte contre les déperditions scolaires, l’accès à l’école primaire et l’amélioration globale de la trajectoire scolaire, qui contribue in fine à l’amélioration de l’indice national du capital humain, en accroissant la durée moyenne de scolarisation, a ajouté la coordination dans un communiqué.

Dans le cadre de l’impulsion du capital humain des générations montantes, “l’INDH donne une importance majeure à l’épanouissement et la réussite scolaire à travers des actions de promotion des activités parascolaires, d’orientation scolaire et d’appui au soutien scolaire”, a souligné la même source.

L’INDH s’est également attelé à la lutte contre la déperdition scolaire à travers l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants issus de milieux défavorisés. Dans ce cadre, durant la période 2019/2020, l’accent a été mis sur l’acquisition de bus de transport scolaire au profit de 25.254 élèves; ainsi que sur la construction, l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement des Dar Talib et Dar Taliba du Royaume.

Selon le communiqué, de nombreuses actions au profit des internats et cantines scolaires ont également été réalisées, sans oublier la contribution de l’INDH au financement de l’Initiative Royale “un Million de cartables”. Cette opération a ciblé respectivement 4,5 et 4,6 millions d’élèves au titre des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021.

En ce qui concerne la journée internationale de l’éducation, célébrée chaque année le 24 janvier pour promouvoir le rôle de l’éducation dans le développement humain, la coordination nationale de l’INDH a indiqué que c’est l’occasion de rappeler l’importance d’un engagement constant en faveur du développement des générations montantes.

Cette troisième édition de la Journée internationale de l’éducation, note le communiqué, intervient au lendemain de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une grave perturbation de l’apprentissage, à travers notamment la fermeture des écoles et l’instauration de l’enseignement à distance.

Dans ce cadre, l’INDH a mis en place un projet audiovisuel visant à développer un contenu télévisé digital présentant aux enfants des activités éducatives et ludiques. L’émission ATFALOUNA, diffusée sur Al Aoula et Youtube, a été lancée pour assurer la continuité du service préscolaire, durant le contexte spécifique de confinement sanitaire imposé par la pandémie Covid-19.

Le projet “Atfalouna” a également permis la diffusion de programmes ludiques durant la période estivale, sous forme d’une caravane qui a sillonné le Royaume, afin de permettre aux jeunes téléspectateurs de mieux connaître leurs pays à travers des thèmes liés au patrimoine, à la géographie, à la culture et à l’histoire.