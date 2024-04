INDH-ONDH: Convention pour le lancement d’enquêtes de terrain d’identification des besoins des populations ciblées

mardi, 23 avril, 2024 à 16:35

Casablanca – Une convention spécifique régionale a été conclue, mardi, entre l’Observatoire national de développement humain (ONDH) et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui vise le lancement d’enquêtes de terrain d’identification des besoins des populations ciblées.

La convention a été paraphée par le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, le président de l’ONDH, Otmane Gair, et les gouverneurs de la préfecture de Mohammedia et des provinces de Benslimane, Berrechid, El Jadida, Médiouna, Settat, Sidi Bennour et de Nouacer.

Cette initiative s’assigne pour objectif la réalisation d’enquêtes de terrain auprès de 4000 ménages en milieu rural dont 400 à Benslimane, 400 à Berrechid, 800 à El Jadida, 200 à Médiouna, 200 à Mohammedia, 200 à Nouacer, 1000 à Settat et 800 à Sidi Bennour. Ces enquêtes serviront à l’identification des besoins en développement humain des populations ciblées.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région Casablanca-Settat a affirmé que cette signature s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat et de coopération pour la collecte des données sur les familles au niveau territorial, conclue le 28 mars dernier entre l’INDH et l’ONDH, relevant que cette initiative vise la mobilisation et la multiplication des moyens destinés à contribuer efficacement au projet de développement mené sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Cette convention porte sur des informations incluant des données démographiques, de santé, ainsi que sur les indicateurs de précarité des individus, l’éducation des enfants, la situation professionnelle des adultes et les habitudes alimentaires des familles concernées, a expliqué le responsable.

Mettant en avant le chantier royal qui vise la réalisation des Objectifs de développement durable à l’horizon de 2030, le Wali a fait savoir que ces données permettent de fournir une vision claire sur les besoins des familles dans le but d’améliorer la situation des catégories ciblées et les services qui leur sont offerts.

Pour sa part, le président de l’ONDH a souligné que cette signature s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement et de l’optimisation des principaux programmes sociaux en matière notamment de santé, d’enseignement et de lutte contre la précarité, assurant que l’observatoire renouvelle son engagement au service de l’INDH, un chantier royal qui place le capital humain au centre de ses priorités.

Cette convention cadre permettra également de poursuivre l’évaluation des résultats de la 3ème phase de l’INDH, contribuant, ainsi, à la gouvernance territoriale de l’initiative, a relevé M. Gair, notant que les enquêtes permettront d’identifier les besoins en développement humains grâce à une gamme étendue d’informations.

La signature s’inscrit dans le cadre de la convention-cadre signée entre le ministère de l’Intérieur (Coordination nationale de l’INDH) et l’ONDH qui vise, entre autres, à enrichir la Plateforme numérique nationale d’aide à la décision (PNAD) avec des données fraîchement analysées résultant du recueil d’informations au moyen d’enquêtes de terrain menées dans un échantillon représentatif de 35.000 ménages au niveau du Royaume.

Ont pris part à la cérémonie de signature le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale, le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, du directeur régional du Haut-commissariat au plan, du directeur régional de l’ANAPEC et du coordinateur régional de l’entraide nationale.