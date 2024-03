INDH : Ouverture à El Menzel d’un centre d’écoute et d’orientation pour femmes victimes de violence

samedi, 9 mars, 2024 à 18:14

Sefrou – Un centre d’écoute et d’orientation pour femmes victimes de violence a ouvert ses portes à El Menzel, province de Sefrou, réalisé dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ce centre, inauguré vendredi à l’occasion de la Journée internationale de la femme en présences de nombreuses personnalités et des autorités locales, a été créé en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, l’Entraide nationale et l’Association de gestion du centre multidisciplinaire des femmes en situation de précarité.

Il comprend de nombreux services au profit des femmes bénéficiaires, notamment l’accueil et l’écoute des femmes et des filles victimes de violences, outre le soutien en santé psychologique, juridique et l’accompagnement des victimes violentées.

Dans une déclaration à la MAP, Haytam Rhioui de l’Entraide nationale à Sefrou, a souligné que ce projet qui concerne les femmes et les filles victimes de violence, est le fruit d’une coopération entre l’INDH et la Commune territoriale d’El Menzel, ainsi que la délégation provinciale de l’Entraide nationale à Sefrou.

Cette structure sociale vise à accompagner les femmes et filles victimes de violence et contribuer à l’amélioration de la situation des femmes, outre l’étude du phénomène de violence, ses formes et ses manifestations dans la ville, a-t-il ajouté.

Il a aussi fait part de l’autonomisation économique des femmes porteuses de projets pour leur permettre de réaliser la stabilité financière et de gérer leur vie de manière indépendante, notant que les statistiques indiquent que la plupart des femmes exposées à la violence souffrent de précarité économique.

Il a, par la même occasion, passé en revue les efforts déployés par l’Entraide nationale notamment dans le développement des capacités des femmes dans les domaines de la couture, de la cuisine et de la coiffure, tout en soulignant la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes pour améliorer la condition de la femme.