INDH : Près de 5 MDH pour financer 47 projets au niveau de la préfecture d’arrondissements de Ain Chock

mercredi, 18 mai, 2022 à 19:51

Casablanca – La phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a alloué, depuis 2019, 5 MDH pour financer 47 projets en faveur de 63 jeunes au niveau de la préfecture d’arrondissements d’Ain Chock, a-t-on annoncé mercredi à l’occasion de la célébration du 17e anniversaire de l’Initiative.

A cet égard, Hind Hanine, chef de division de l’action sociale au sein de la préfecture, a souligné dans une déclaration à la presse, que sur les plans d’emploi et de la formation, plus de 396 jeunes ont profité de l’initiative, notant que l’axe de l’économie solidaire a programmé 5 projets approuvés, l’année dernière, par la commission provinciale pour le développement humain et ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 0,9 MDH et profité à 13 jeunes.

Après avoir rappelé que l’accent a été mis cette année sur l’axe de l’inclusion des jeunes dans le tissu économique, dans le cadre de la phase III de l’initiative, elle a relevé que la préfecture d’arrondissements de Ain Chock et la commission provinciale pour le développement humain ont veillé à développer un régime entrepreneurial intégré au niveau de la préfecture.

Ce régime s’articule autour de la plateforme des jeunes de Ain Chock (le centre d’accueil des activités génératrices de revenu, les très petites entreprises, la plateforme pour les jeunes de Sidi Maarouf).

Et de préciser qu’il s’agit de plateforme de proximité pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes afin de généraliser l’initiative sur l’ensemble des jeunes de Ain Chock, soulignant que la commission provinciale pour le développement humain a effectué des visites sur le terrain des centres d’accueil des activités génératrices de revenu et des très petites entreprises pour s’arrêter sur le lancement de leurs travaux.

Selon des données fournies lors de cette célébration, 436 jeunes ont bénéficié de formation en matière d’appui de l’esprit entrepreneurial, et 335 jeunes en matière d’orientation et d’appui à l’insertion dans le marché d’emploi.

En ce qui concerne l’axe de l’économie sociale et solidaire, il a appuyé 5 projets (17 bénéficiaires) avec une aide financière de l’INDH.

Dans des déclarations à la presse, des jeunes ont mis l’accent sur l’importance que revêt l’INDH, particulièrement l’axe de formation, d’appui et d’accompagnement des jeunes pour créer leurs propres projets.