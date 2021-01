INDH : Le préscolaire érigé en priorité à Fqih Ben Salah

dimanche, 24 janvier, 2021 à 11:59

Par Nouamane LABIDI

Fqih Ben Salah – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a érigé en priorité l’enseignement préscolaire dans la province de Fqih Ben Salah en tant que chantier clé pour relever le défi de la mise à niveau du système éducatif dans la province.

C’est à la lumière de cet engagement que l’INDH a financé l’équipement du Centre socio-culturel d’Ouled Said dans la commune de Sidi Hamadi à hauteur de 500 mille dirhams dans l’objectif de permettre aux enfants de cette collectivité et des localités environnantes d’acquérir les compétences de base dès leur jeune âge.

Par ce soutien, l’INDH agit en droite avec la volonté du Royaume d’œuvrer à l’encouragement et la promotion de la petite enfance par l’éducation précoce en tant que chantier national d’envergure qui revêt une importance capitale dans le développement du système éducatif et de la formation.

Ce soutien financier de l’INDH s’inscrit dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative et plus particulièrement dans son programme afférant à l’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Le Centre qui fournit également des formations en cuisine, couture et broderie pour les femmes de cette commune a fait de l’enseignement de la petite enfance sa priorité partant de l’idée que le préscolaire constitue un investissement efficace et rentable pour amorcer un apprentissage de base tout au long de la vie de l’enfant et de le préparer à l’enseignement primaire sur la base du droit à la scolarisation et de l’égalité des chances.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à Fqih Ben Salah Larbi Bouabidi a souligné que l’équipement du centre socio-culturel d’Ouled Said pour un montant de 500 mille DH a pour but d’encourager le préscolaire au niveau de cette commune et de soutenir les enfants du monde rural pour rejoindre les bancs de l’école.

M. Bouabidi a fait savoir que ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de la troisième phase de l’INDH, relevant que l’INDH a conclu un important partenariat avec l’Entraide Nationale et la commune de Sidi Hamadi en plus de l’association qui supervise le Centre pour former également les femmes et les filles rurales dans plusieurs spécialités.

Le centre comprend plusieurs installations et salles pour la formation dans certains métiers comme la broderie et la couture ainsi que plusieurs unités du préscolaire.

Pour sa part, Hassan Assali président de l’Association Ouled Said pour le développement rural, en charge de la supervision et de la gestion des espaces du Centre a souligné que le préscolaire constitue la principale activité de ce Centre qui a été équipé par l’INDH en chaises, tables, tableaux et bureaux dans le but de favoriser l’apprentissage des enfants et lutter ainsi contre les disparités spatiales.

M. Assali a par ailleurs cité le soutien du groupe OCP dans l’équipement des ateliers de formations pour les femmes rurales ainsi que le soutien de la commune d’Ouled Said et de l’AREF de Béni Mellal-Khénifra pour offrir des conditions d’apprentissage optimales aux enfants.

Par ailleurs, le nombre d’élèves préscolarisés dans ce centre s’élève à 69 enfants répartis en deux unités et qui bénéficient du transport scolaire. Le nombre total des enfants inscrits dans les unités d’enseignement préscolaire au niveau de la province de Fqih Ben Salah se chiffre pour lui à plus de 6.016 enfants, dont 2.902 filles, répartis sur 307 unités.