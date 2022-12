INDH : Programmation de 2328 projets à Béni Mellal-Khénifra pour un coût de 1.5 MMDH au titre de 2019-2022

jeudi, 15 décembre, 2022 à 18:50

Béni Mellal – Un total de 2328 projets ont été programmés dans la région de Béni Mellal-Khénifra, pour un coût financier global de 1.5 milliard de DH (MMDH) au titre de la période 2019-2022.

La quotepart de l’INDH à ces projets se chiffre à 80pc au moment où le taux de réalisation de ceux-ci atteint actuellement 74pc, selon les données communiquées par la préfecture de la province de Béni Mellal à l’occasion de la réunion du Comité régional de développement humain.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra a indiqué que plusieurs projets ont été financés dans la région, au cours des quatre dernières années, dans le cadre de l’INDH, ajoutant que ces projets ont permis de renforcer les infrastructures, d’améliorer les conditions socio-économiques et les services sociaux dans le milieu rural et de créer une nouvelle dynamique relative au soutien à l’emploi et à la formation des jeunes, outre la promotion de l’offre sanitaire et de l’éducation des générations futures.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation des projets programmés et la concertation des efforts des parties prenantes de la région pour pallier toutes les contraintes posées au niveau de la programmation et de la mise en œuvre de plusieurs projets de la phase III de l’INDH, notamment pour assurer la durabilité de l’impact des projets réalisés, la diversification des sources de financement ainsi que le renforcement des mécanismes de gouvernance.