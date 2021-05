INDH: Des projets de plus de 44 MDH dans la province de Benslimane au titre des années 2019 et 2020

samedi, 22 mai, 2021 à 15:00

Benslimane- Plus de 44 millions de dirhams ont été consacrés à la réalisation de plusieurs projets dans la province de Benslimane au titre des années 2019 et 2020 dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Les données présentées lors d’une cérémonie organisée la veille dans la province, à l’occasion de la célébration du 16ème anniversaire de l’INDH, indiquent que 89 projets ont été réalisés pour un montant de plus de 44 millions de dirhams, dont la contribution de l’INDH s’élève à plus de 33 MDH, ajoutant que ces projets ont bénéficié à 85.976 personnes.

Lors de cette rencontre présidée par le gouverneur de la province, Samir El Yazidi, et placée sous le thème “COVID-19 et Education: Bilan et perspectives pour préserver les acquis”, il a été procédé à la présentation du bilan des projets réalisés au titre des années 2019 et 2020 dans le cadre des quatre programmes de la troisième phase de l’INDH.

S’exprimant à cette occasion, M. Yazidi a souligné que la célébration de cet anniversaire intervient dans un contexte marqué par l’épidémie du Coronavirus avec des impacts socio-économiques notamment dans le domaine de l’enseignement malgré les efforts déployés par le secteur de l’éducation nationale.

Il a également indiqué que l’INDH est un projet qui a marqué un véritable tournant dans le processus de développement au Maroc et la création des conditions idoines pour réaliser la stabilité sociale et la croissance économique grâce aux réalisations importantes qui ont été accomplies et qui ont un grand impact sur les conditions de vie de la population particulièrement dans les zones où les indicateurs de la pauvreté et de la précarité ont atteint un haut niveau.

L’INDH a notamment pour objectifs d’appuyer la scolarisation des enfants, l’encouragement de l’excellence et la lutte contre le décrochage scolaire à travers le renforcement des activités parallèles, l’orientation et le soutien scolaire au profit des élèves issus des milieux vulnérables, a-t-il rappelé.

L’année 2019 a été notamment marquée par l’acquisition de 5 bus de transport scolaire au profit de plus de 450 élèves, la construction et l’équipement d’internats qui assurent des services d’hébergement à plus de 200 élèves.

Pour sa part, le chef de la division de l’action sociale, Hassan Abidi, a mis l’accent sur les efforts déployés dans le cadre des interventions de l’INDH pour lutter contre les répercussions de l’épidémie, rappelant surtout les projets du programme IV de l’INDH relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

M. Abidi a, en outre, souligné que le secteur de l’enseignement figure parmi les priorités des projets de l’Initiative nationale pour le développement humain qui a contribué à rapprocher le service de l’enseignement primaire des zones rurales et éloignées et à fournir un soutien pédagogique aux élèves en difficulté.