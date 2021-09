INDH : Quelque 10,4 millions de DH pour l’inclusion économique des jeunes à Al Haouz

jeudi, 2 septembre, 2021 à 23:41

Tahanaout (Al-Haouz)- Une enveloppe budgétaire estimé à près 10,4 millions de DH a été consacrée l’année dernière, par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au financement de projets retenus dans le cadre du programme 3 “amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” au niveau de la province d’Al Haouz, a souligné, jeudi à Tahanaout, le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de ladite province, M. Abdelghani Moumad.

La contribution de l’INDH au financement de ces projets s’est élevée à 4,9 millions de DH, soit près de 50% du coût global, alors que les jeunes porteurs de projets ont contribué à hauteur de 4,4 millions de DH, a-t-il précisé dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, ajoutant que la contribution des autres partenaires a atteint 1 million de DH.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 3, le nombre des jeunes accompagnés en phase de pré-création en 2020 a atteint 237 personnes, dépassant l’objectif de 10 points, a noté M. Moumad, faisant savoir que 49 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement post-création de leurs projets, assurant l’atteinte de l’objectif annuel à 100%.

Au cours de cette année, le nombre des jeunes ayant bénéficié de l’appui technique pré-création est estimé à 229, soit un taux de réalisation de 78% par rapport à l’objectif annuel (292 candidats), a-t-il relevé, ajoutant que le nombre de porteurs de projets ayant bénéficié de l’accompagnement post-création s’élève à 45 jeunes.

L’accompagnement apporté dans le cadre de l’INDH a concerné des projets portés par des jeunes dans les secteurs productifs et de services (artisanat, agriculture, tourisme, industrie…), en plus des secteurs porteurs comme les nouvelles technologies.

Ces projets sont à même de contribuer à créer davantage d’emplois et à générer plus de valeur ajoutée au niveau local, à travers l’encouragement de la création de très petites et moyennes entreprises (TPME) et l’amélioration des compétences transversales des jeunes.