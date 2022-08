INDH : Remise de 20 bus scolaires à Béni Mellal d’un coût global de 8.7 MDH

mercredi, 31 août, 2022 à 21:16

Béni Mellal – Le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, a supervisé mercredi, une opération de distribution de 20 bus de transport scolaire et la remise des clés de deux autres pour le transport des patients atteints d’insuffisance rénale.

Les clés de cette flotte de bus, acquis dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) pour un coût global de 8,7 millions de dirhams, ont été remis aux présidents des 20 collectivités territoriales lors d’une cérémonie marquée la présence de la vice-présidente de la région de Béni Mellal-Khénifra, du président du conseil provincial de Béni Mellal, du président de l’université Sultan Moulay Slimane, du directeur de l’AREF Béni Mellal-Khénifra et des chefs des services sécuritaires.

A cette occasion, M. El Hebil a remis les clés de ces bus aux communes de Guettaya (deux bus), Semguet, Oulad Yaich (deux bus), Oulad Gnaou, Oulad Embarek (deux bus), Foum Oudi (deux bus), Sidi Jaber (deux bus), Tagzirt, Ait Oum El Bekht et Aghbala (deux bus), et Tizi Nisli (03 bus).

Dans le même cadre, le gouverneur de la province de Béni Mellal a procédé à la remise de deux bus pour le transport des personnes atteintes d’insuffisance rénale en soutien à cette catégorie de citoyens en situation de vulnérabilité dans la province. Ces deux bus bénéficieront aux insuffisants rénaux des collectivités territoriales de Ouled Yaich, de Oulad Embarek, de Sidi Jaber, de Foum Oudi et de Ouled Agnaou.

Dans une déclaration à M24,la chaîne d’information en continu de la MAP, le Chef de la division Action sociale à la préfecture de la province de Béni Mellal, Abderrahmane Jaber a souligné que la remise de cette flotte de bus s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des quatre programmes de l’INDH au titre de l’exercice 2022, indiquant que la distribution de ces bus scolaires ambitionne de réduire l’abandon scolaire, favoriser la scolarisation dans les zones montagneuses et améliorer la qualité de l’offre éducative dans la province.

Cette opération aura un impact positif sur les élèves et leurs familles, en offrant des conditions appropriées pour faciliter leur apprentissage, a relevé M. Jaber, rappelant la programmation en 2022 de 172 projets pour plus de 100 MDH dont 90 la quote part de l’INDH.

Au sujet des patients atteints d’insuffisance rénale, M. Jaber a fait savoir qu’il s’agit d’une action qui vise à réduire le coût élevé des déplacements de cette catégorie vulnérable vers les centres d’hémodialyse en vue d’offrir des conditions décentes et résoudre le problème de déplacement de ces patients, en particulier dans les zones rurales et montagneuses, compte tenu de l’état de santé de la majorité de ces patients qui n’ont pas les moyens pour se déplacer, ainsi que des effets secondaires de la dialyse.

Pour sa part, la présidente de la commune montagneuse de Tizi Nisli, Meryem Ouhssata a souligné que cette initiative louable ambitionne d’encourager la scolarisation des élèves des douars disséminés de la montagne, saluant une initiative de nature à hausser les indicateurs relatifs au décrochage scolaire dans ces zones.