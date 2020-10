INDH: Remise de 8 bus scolaires au profit des communes rurales de la province de Larache

mardi, 27 octobre, 2020 à 20:20

Larache – Quelque 8 bus scolaires ont été remis, mardi, au profit de huit communes rurales de la province de Larache, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

La cérémonie de remise de ces véhicules, présidée par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, intervient en application des Hautes instructions royales, visant à poursuivre le renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur de l’éducation et de la formation, tout en lui donnant une forte impulsion, afin de promouvoir la généralisation de l’enseignement fondamental et de renforcer son caractère obligatoire.

D’une enveloppe budgétaire de 3,1 millions de dirhams mobilisée par l’INDH, cette opération s’inscrit en droite ligne de la philosophie et des programmes de l’Initiative ayant pour but de soutenir les projets à fort impact socio-économique sur la population, notamment ceux visant à encourager la scolarisation et à lutter contre la déperdition scolaire dans le milieu rural, et ce à travers l’exécution des programmes relatifs à l’enseignement obligatoire et l’élimination d’une des causes de l’abandon scolaire précoce.

L’acquisition de ces bus scolaires s’inscrit dans le cadre de la phase III de l’INDH, notamment dans le cadre du programme d’Impulsion du capital humain chez les générations montantes, a déclaré à la MAP le chef de division de l’action sociale à la préfecture de Larache, Othmane Taimi.

Elle vient renforcer la flotte de bus scolaires de l’INDH, pour atteindre un total de 72 véhicules au niveau de la province de Larache, a-t-il ajouté, notant que cette initiative s’assigne pour objectifs d’encourager la scolarisation et de lutter contre la déperdition scolaire dans le milieu rural, notamment pour la fille rurale.

Pour sa part, le président du Conseil provincial de Larache, Mustapha Chentouf, a fait savoir que la remise de ces bus scolaires s’inscrit dans le cadre d’une série d’interventions menées au niveau de la province dans le domaine du renforcement du système éducatif, relevant que le transport scolaire contribue à encourager les enfants à se rendre à l’école.

Il est à noter que cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la préfecture de Larache, à travers le programme de l’INDH, le Conseil provincial de Larache, les différentes communes, la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale, ainsi que des acteurs associatifs qui sont chargés de gérer ces moyens de transport.

Cette initiative vise à encourager la scolarisation en milieu rural et à lutter contre le décrochage scolaire, notamment pour la fille rurale, à soutenir l’égalité des chances en termes d’accès à l’enseignement fondamental en milieu rural, à renforcer les infrastructures et les services sociaux de base, grâce au transport scolaire, et à permettre aux catégories ciblées de poursuivre leur scolarisation dans les meilleures conditions.