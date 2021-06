INDH : Remise d’ambulances équipées au profit de plusieurs communes de la province de Safi

mercredi, 16 juin, 2021 à 23:03

Safi – Trois ambulances équipées acquises dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ont été remises, mercredi, au profit d’une association locale et des collectivités territoriales relevant de la province de Safi et ce, dans le cadre des efforts déployés pour renforcer l’offre de santé au niveau de la province.

La remise des clés de ces ambulances au profit des communes de Sidi Ettiji et de Labkhati, ainsi que de l’Association Solidarité Féminine pour la gestion de la maison de la Maternité de Gzoula, a eu lieu en présence du gouverneur de la province, M. Lahoucine Chaynane et ce, en marge d’une réunion du Comité Provincial de Développement Humain (CPDH).

Cette initiative a pour objectif principalement de faciliter l’accès aux services de santé, d’améliorer la santé maternelle et infantile et de contribuer à la mobilité des femmes enceintes.

L’acquisition de ces ambulances, d’un montant de 900.000 dirhams s’inscrit dans le cadre des programmes de l’INDH notamment, le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous équipés, et celui de l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Le CPDH avait, par ailleurs, tenu une réunion consacrée à l’examen du bilan des projets de développement programmés dans le cadre de l’INDH au titre des années 2020 et 2021, notamment les nouveaux projets présentés aux membres dudit Comité, et l’approbation des projets qui remplissent les conditions et les critères d’éligibilité.