INDH: Remise à Khouribga de 10 pick-up au profit d’une coopérative de transport

vendredi, 16 juillet, 2021 à 9:27

Khouribga – Une dizaine de véhicules pick-up ont été remis, mardi à Khouribga, au profit de la coopérative de transport “Al Karama”, et ce, dans le cadre d’une convention de partenariat entre cette dernière et le comité provincial du développement humain (CPDH).

La valeur totale des pick-up remis à la coopérative “Al Karama” de Khouribga s’élève à 1 million de dirhams dont une contribution de 500.000 dirhams de la part de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme III de l’INDH intitulé “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” qui ambitionne de contribuer à relever le défi de l’inclusion économique des jeunes par une approche intégrée visant à améliorer l’employabilité des jeunes, créer de la valeur au niveau local et assurer la pérennité des projets.

Ce projet aura un impact positif direct sur les bénéficiaires et les membres de leurs familles à travers la contribution à l’amélioration de leur revenu et de leurs conditions de travail d’une part et à la qualité des prestations de transport de marchandises offertes au profit des habitants de la ville de Khouribga d’autre part.