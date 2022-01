INDH : Remise à Marrakech de véhicules et d’équipements médicaux

samedi, 29 janvier, 2022 à 9:47

Marrakech – Des véhicules et des équipements médicaux ont été remis, vendredi dans la cité ocre, au profit de la Délégation de la Santé et de la Protection sociale de Marrakech et de l’Association “Radia pour l’Adoption des Nourrissons” et ce, dans le cadre des différents programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

A cette occasion, une cérémonie a été organisée au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi, en présence notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, occasion de remettre ces équipements médicaux devant profiter à plusieurs Centres de santé et d’accouchement répartis sur le territoire de la préfecture.

Ainsi, dans le cadre du Programme IV “Impulsion du capital humain des générations montantes”, l’INDH a assuré le financement de l’acquisition d’un lot d’équipements médicaux au profit des maisons d’accouchement de la préfecture de Marrakech, pour un montant total de 853.000 DH, dans le but d’améliorer l’accès aux soins pour la mère et l’enfant.

L’Initiative a également financé l’acquisition d’une unité de santé mobile d’ophtalmologie (1,38 million de DH), dans le cadre du Programme I “Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base”, afin de permettra à la population notamment, celle en milieu rural, de bénéficier de prestations ophtalmologiques de proximité.

Par la même occasion, il a été également procédé à la remise d’une unité frigorifique, d’un coût de 384.000 DH, acquise dans le cadre du même programme, afin d’assurer l’acheminement des médicaments et des vaccins vers les Centres de santé et ce, dans des conditions de refroidissement appropriées.

Pour assurer la continuité des prestations de services assurées grâce à la mobilisation de ces véhicules et ces équipements, leur gestion et maintenance ont été confiées à la Délégation de la Santé et de la Protection sociale à la préfecture de Marrakech.

Par ailleurs, l’INDH a financé l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour un montant de 160.000 DH, dans le cadre du programme 2 “Accompagnement des personnes en situation de précarité”. Le véhicule a été remis à l’Association Radia pour l’Adoption des Nourrissons, dans le but de soutenir les services sociaux assurés par le centre social de ladite association au profit des bénéficiaires ciblés.

“Cette initiative, portée par l’INDH, permettra d’améliorer les services de santé au niveau de la préfecture de Marrakech, de faciliter l’accès des patients à des services médicaux de qualité et de rendre les soins à la portée des populations ciblées”, s’est félicitée la Directrice régionale de la Santé et de la protection sociale de Marrakech-Safi, Mme Lamia Chakiri, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP.

Dans ce sens, Mme Chakiri a salué les efforts soutenus consentis par l’INDH à travers ses différents programmes afin d’améliorer l’accès aux soins, notamment pour la mère et l’enfant, en facilitant l’accès à l’accouchement en milieu surveillé, notamment à travers les Dar Al Oumouma (Maisons de Maternité), en améliorant l’offre de soins destinée aux nouveau-nés et en sensibilisant la population sur l’importance de changer de comportements.

Pour sa part, Mme Asmae Jarmoune, présidente de l’Association “Radia pour l’Adoption des Nourrissons”, a relevé que cette initiative à vocation solidaire s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’INDH et la société civile et porte sur l’amélioration de la santé de l’enfant, un axe majeur de ce chantier Royal de grande envergure.

“Ce véhicule utilitaire, financé totalement par l’INDH, nous permettra d’assurer le transport des nourrissons aux différents centres de santé et de vaccination dans de bonnes conditions”, s’est-elle félicitée en guise de conclusion.