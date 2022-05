INDH : Rencontre à Khémisset sur les projets mis en œuvre pour l’inclusion des jeunes

mercredi, 18 mai, 2022 à 17:15

Khémisset – Une rencontre a été organisée, mercredi au siège de la province de Khémisset, dans le cadre de la célébration du 17ème anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l’occasion de mettre en lumière les principaux projets et programmes réalisés pour l’inclusion des jeunes.

Lors de cette rencontre placée sous le signe “Phase III de l’INDH : une approche renouvelée pour l’inclusion des jeunes”, le gouverneur de la province de Khémisset, Mansour Kartah, a souligné l’attention qu’accorde SM le Roi Mohammed VI au capital humain, en particulier les jeunes, ainsi que la contribution de l’INDH à l’inclusion économique de cette catégorie, conformément aux recommandations du rapport sur le Nouveau modèle de développement.

Dans un mot de circonstance, M. Kartah a mis en avant les actions de l’INDH au titre de sa troisième phase au profit des jeunes, en plaçant parmi ses priorités l’amélioration de leurs revenus à travers l’axe de l’inclusion économique, et en mettant en œuvre un programme spécifique intitulé “amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes”.

Ce programme adopte une nouvelle approche basée sur l’écoute, comme étape importante pour identifier les besoins des jeunes, a-t-il précisé, notant qu’il assure aussi l’accompagnement, en mettant en place des dispositifs techniques et financiers au profit des porteurs de projets.

A cet égard, le gouverneur a rappelé la création d’une plateforme provisoire à Khémisset en février 2021, en attendant l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement d’une nouvelle plateforme des jeunes dans le parc du 3 mars.

Par ailleurs, le responsable a souligné le rôle que jouera la plateforme en tant qu’espace d’accompagnement des jeunes de 18 à 45 ans souhaitant créer leur propre entreprise, et ce en organisant des ateliers de soutien à l’accès à l’emploi, d’entrepreneuriat et de renforcement de l’économie sociale et solidaire.

Et d’ajouter que les jeunes bénéficieront d’un accompagnement technique, en les dotant des outils nécessaires pour accéder au marché du travail, ce qui leur offrira l’opportunité de rencontrer des cadres techniques afin d’accéder à la formation et à l’accompagnement pré et post création d’entreprise.

Il a ainsi annoncé que le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) a été mandaté pour mettre en œuvre l’axe de promotion de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes.

L’insertion des jeunes dans le marché du travail et la création d’entreprises constituent de grands défis qui nécessitent la fédération des efforts de tous les intervenants (secteurs privé et public, institutions financières et acteurs de l’économie sociale et solidaire) pour accompagner les jeunes et améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles, a-t-il conclu.

Dans un exposé à cette occasion, le chef de la division de l’action sociale a présenté le bilan des réalisations dans le cadre du programme “Amélioration du revenus et inclusion économique des jeunes” au niveau de la province.

La rencontre a été également marquée par une intervention du prestataire de services d’accompagnement en entrepreneuriat du MCISE sur le bilan de la plateforme des Jeunes, ainsi que par la projection d’une vidéo sur certains projets réussis, financés dans le cadre de ce programme.

A l’issue de cette rencontre, M. Kartah a visité le chantier de construction de la plateforme des Jeunes à Khémisset, sur une superficie de 925 m2 pour une enveloppe de 4,94 millions de dirhams.