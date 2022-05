INDH : Rencontre à Sidi Slimane autour des projets réalisés en faveur de l’inclusion des jeunes

mercredi, 18 mai, 2022 à 18:53

Sidi Slimane – Une cérémonie a été organisée, mercredi, au siège de la préfecture de la province de Sidi Slimane, l’occasion de mettre en lumière les principaux projets et programmes mis en œuvre en faveur de l’inclusion des jeunes, en commémoration du 17e anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

A cette occasion, le gouverneur de la province de Sidi-Slimane, Abdelmajid El Kyak, a indiqué qu’en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, la préfecture accorde une grande attention à la promotion du capital humain des générations montantes, au soutien des catégories en situation difficile et au lancement d’une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’opportunités d’emploi.

Trouver des solutions au problème de l’inclusion économique des jeunes nécessite une approche innovante qui tient compte des spécificités locales, a souligné M. El kyak dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général par intérim de la préfecture, Fouad Bahit, mettant l’accent sur la nécessité d’être à l’écoute des jeunes afin de bien les orienter et de les accompagner tout au long de la réalisation de leurs projets à travers la plateforme des jeunes.

Il a souligné que la préfecture veille à ce que cette plateforme soit un espace de proximité doté des moyens nécessaires afin d’assister les jeunes, appelant tous les acteurs à se mobiliser pour améliorer leurs conditions et leur assurer un meilleur accompagnement en vue de leur insertion socio-économique.

A cette occasion, le chef de la Division de l’action sociale, Zouhair Oualiji, a présenté le bilan du troisième programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, mis en œuvre à travers la plateforme des jeunes de Sidi Slimane pour un coût global de 2.693.080 Dh.

Depuis sa création le 17 juillet 2021, la plateforme a accueilli 447 jeunes, orienté 398 et formé 347 autres à ce jour, en plus du soutien à 12 projets.

La gestion de cette plateforme a été confiée par le Comité provincial de développement humain à deux organismes : le cabinet de formation SFORHET chargé de la gestion administrative et de l’accueil, l’écoute et l’orientation des jeunes, et le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) chargé de mettre en œuvre l’axe de soutien à l’esprit de l’entrepreneuriat chez les jeunes dans ses deux volets pré et post création d’entreprise.

Cette rencontre a été également marquée par une intervention du prestataire des services d’accompagnement en entrepreneuriat du MCISE sur le bilan des réalisations de la plateforme des jeunes, ainsi que par des témoignages de bénéficiaires, aussi bien les porteurs de projets réalisés ou en cours.

Le programme de cette cérémonie commémorant le 17e anniversaire du lancement de l’INDH comprenait également une visite à la plateforme des jeunes de Sidi Slimane.

A cette occasion, il a été procédé à la remise de certificats de formation à la deuxième promotion des bénéficiaires de la plateforme concernant l’axe de soutien à l’esprit de l’entrepreneuriat chez les jeunes (phase de pré-création), et d’équipements au profit des jeunes porteurs de projets bénéficiaires (phase post-création), outre une visite de prototypes de projets.

A noter que 12 projets ont été financés dans une première phase pour une enveloppe de 1,4 million DH, dont 840.000 DH comme contribution de l’INDH.