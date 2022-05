INDH: Des résultats prometteurs en matière d’inclusion économique des jeunes

jeudi, 19 mai, 2022 à 18:06

Khénifra – La mise en oeuvre des programmes de l’INDH au niveau de la province de Khénifra, particulièrement celui qui intéresse l’inclusion économique des jeunes ont réalisé des résultats prometteurs et positifs à même d’améliorer les indicateurs du développement humain dans la province.

Ainsi, les plateformes des jeunes ont accueilli 4.308 porteurs d’idées de projets et accompagné 650 jeunes en matière de création d’entreprises et 1.736 autres sur la voie de l’insertion professionnelle. Aussi, 67 projets ont bénéficié de l’appui au financement accordé par l’INDH entre 2019 et 2021.

Pour ce qui est de l’amélioration de l’employabilité des jeunes, 267 jeunes ont pu intégrer le marché de l’emploi grâce à l’INDH outre la création de 232 entreprises et l’accueil de plus de 120 coopératives par les plateformes des jeunes et l’accompagnement de 30 autres pour lancer des projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.

En ce qui concerne la mise en oeuvre du programme III de la troisième phase de l’INDH, une série de mesures ont été prises à l’échelle de la province pour doter les jeunes de structures de conseil, d’orientation et d’accompagnement. Quatre plateformes des jeunes ont vu le jour au niveau de la province à Khénifra, Aguelmous, M’rirt et Lekbab.

A l’occasion de la célébration à Khénifra du 17ème anniversaire du lancement de l’initiative nationale pour le développement humain, l’accent a été mis sur l’importance de poursuivre l’approche adoptée à travers un meilleur déploiement des axes et des programmes de la phase III suivant une approche globale, intégrée et prospective.

Les participants à cette célébration ont souligné l’importance d’opérer un diagnostic précis des besoins avec la participation de l’ensemble des acteurs locaux et de nouer des partenariats avec les acteurs les plus performants dans le domaine du développement humain pour consolider les résultats réalisés jusque là.

A travers cette nouvelle approche multi-échelles, l’INDH vise à promouvoir la situation économique et sociale des jeunes en tant que levier essentiel de développement en allant au delà de la logique et de la culture de l’assistanat conjoncturel pour adopter une nouvelle façon de faire fondée sur l’idée du projet et l’ancrage des valeurs de développement durable centré sur l’élément humain.