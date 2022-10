INDH: sélection de 178 filles de Taounate pour intégrer une entreprise d’industrie automobile à Tanger

jeudi, 27 octobre, 2022 à 20:53

Taounate – Quelque 178 filles issues de la province de Taounate ont été sélectionnées pour intégrer une entreprise spécialisée dans la fabrication de fibres optiques et de fils électriques pour l’industrie automobile à Tanger et ce, à l’initiative du le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe d’appui à l’emploi du programme, d’amélioration des revenus et d’insertion économique des jeunes de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette opération de sélection, qui a concerné plusieurs communes de la province, a été organisée en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et la Fondation provinciale du Développement Économique et Social, qui assure la gestion de l’espace d’orientation et d’accompagnement des jeunes réalisé dans le cadre de la troisième phase de l’INDH.

L’opération de sélection, qui s’est déroulée les 17, 18 et 19 octobre 2022 au siège de la Maison des Jeunes d’Al Wahda à la commune de Taounate, a été réalisée par des cadres de l’entreprise concernée, épaulés par le personnel de l’espace d’orientation. Le nombre total des candidates a atteint 304 personnes.