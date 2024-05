INDH à Settat : Un apport considérable en faveur de la santé de la mère et de l’enfant

vendredi, 17 mai, 2024 à 20:31

Settat – Incontestablement, l’apport de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) est considérable sur le plan de l’amélioration de la santé maternelle et infantile ainsi que la mise à niveau des infrastructures sanitaires à Settat.

Grâce, en effet, à cette initiative royale, les prestations de soins de santé sont désormais accessibles aux femmes y compris dans les régions les plus reculées, outre la construction de maternités et de maisons de naissances bien équipées dans les régions rurales, comme cela a été souligné par les intervenants lors d’une cérémonie de célébration du 19ème anniversaire du lancement de l’INDH, organisée à Settat sous le thème ‘’Les 1000 premiers jours, fondement de l’avenir de nos enfants’’.

C’est d’ailleurs le constat relevé dans une déclaration à la MAP par le délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale à Settat, Mohamed Aït El Khadir, qui a souligné les améliorations apportées par l’INDH sur le plan des infrastructures et des équipements ainsi que l’accès aux soins de santé et la prise en charge des femmes dans les régions éloignées, outre son impact positif sur les conditions de travail.

‘’En 2023, on a enregistré 96 nouveau-nés à la maison de naissance Ouled Bouziri, le résultat d’une mise à niveau des infrastructures sanitaires réalisée grâce à l’INDH’’, a-t-il noté avec satisfaction.

Pour sa part, Hasna Bousaïd, chargée du programme ”Impulsion du capital humain des générations montantes” au service de l’action sociale à la préfecture de Settat, a indiqué à la MAP que ce programme, inscrit dans le cadre la mise en œuvre de la 3ème phase de financement de projets en faveur de la santé maternelle et infantile, a permis la création et l’équipement de nombreuses maisons de naissance, l’acquisition d’ambulances ainsi que des scanners.

Tout en assurant que l’INDH a permis de réduire la mortalité maternelle et infantile, elle a fait état d’un total de 23 projets d’un coût de 17 millions de dirhams réalisés durant la période 2019-2024 en faveur de la santé de la mère et de l’enfant.

Cette cérémonie organisée en présence du gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid, des responsables des services extérieurs, des élus et des associatifs, a été marquée par la présentation du bilan des réalisations acquises grâce à l’INDH dans son volet axé sur la santé maternelle et infantile, entre autres, la construction et l’équipement de neuf maisons de naissance en milieu rural, l’acquisition de scanners ainsi que 29 ambulances au profit des populations rurales.

A noter aussi la présentation à cette occasion d’un exposé sur les “1000 premiers mois de la vie”, la nutrition, la puériculture, l’allaitement maternel ou encore la vaccination.

Autre fait marquant de cette célébration, la visite effectuée à la maternité Bni Khloug située à 60 Km de Settat où les pensionnaires ont reçu des kits pour bébé.