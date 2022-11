INDH à Sidi Bennour : un bilan positif et des perspectives prometteuses pour la généralisation du préscolaire

lundi, 14 novembre, 2022 à 12:24

Sidi Bennour – Dans le cadre de son travail continu pour promouvoir le développement humain des générations émergentes, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), accorde une attention particulière à la généralisation de l’enseignement préscolaire, notamment en milieu rural, dans différentes régions du Royaume.

Pour Sidi Bennour, les efforts déployés dans le cadre du quatrième programme de l’INDH pour soutenir le préscolaire dans les zones rurales, depuis sa création en 2019 ont permis un bilan positif au niveau de la région, avec la réalisation de 128 unités, 186 salles de classe et 179 éducatrices, le tout en faveur de quelque 3.350 enfants bénéficiaires.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, Soukaina Chattabi, cheffe de la Division des affaires sociales de la préfecture de Sidi Bennour, a affirmé que le programme de généralisation du préscolaire dans les zones rurales, dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, est un chantier important, dont l’objectif est la création d’unités dans les “douars” situés loin des périmètres urbains.

Mme Chattabi a précisé que le programme spécial de la province a permis l’ouverture de 128 unités, soit 186 classes. Le nombre de ces salles de classe achevées se répartit entre 63 unités et 103 classes en 2019, 57 unités (68 salles) en 2020, et 8 unités pour 15 classes en 2022.

Elle a noté que, malgré les contraintes et les difficultés causées par les répercussions de la crise sanitaire, les travaux se sont poursuivis et ont continué de renforcer et d’élargir l’offre de la province, notant que 147 unités devraient être créées en 2023.

La création de ces unités a pris en considération l’éloignement des établissements d’enseignement publics et le nombre d’enfants dans ces douars éloignés, a-t-elle expliqué, ajoutant que dans le processus de développement, l’INDH reposait sur une construction solide et modulaire, ce qui lui donne la possibilité de le déplacer si nécessaire.

Selon Mme Chattabi, l’INDH s’appuie également sur la restructuration des anciens bâtiments disponibles dans certains douars, et leur adaptation pour l’accueil des enfants, tout en respectant le principe de gratuité, notant que la priorité lors de la sélection des éducatrices est donnée à celles issues de ces douars, qui remplissent les conditions et critères requis.

La Fondation marocaine de promotion pour l’enseignement préscolaire (FMPS), l’un des partenaires majeurs, est chargée d’équiper ces unités scolaires et de fournir l’eau, l’éclairage et les routes.

Pour sa part, Mohamed Rahali, responsable à la FMPS dans la région de Sidi Bennour, a souligné que la fondation est un cadre de référence pionnier dans l’enseignement préscolaire.

Il a souligné que la FMPS, grâce à son expérience qui lui a permis de jouer un rôle majeur dans ce chantier royal, a reçu l’attention d’un certain nombre de partenaires. Plusieurs accords ont été, ainsi, signés avec le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) depuis 2019, par lesquels 186 sections d’enseignement préscolaire ont été créées.

M. Rahali a noté que la Fondation accorde une grande importance à la qualité de l’éducation dispensée à ces enfants, en travaillant sur la sélection d’éducateurs et éducatrices qualifiés.

Suite au processus de sélection mené en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences sous la supervision de la préfecture, la période de formation est de 950 heures, réparties entre 400 heures allouées comme phase initiale, dont bénéficient tous les éducateurs et éducatrices avant d’entrer en activité, et 550 heures durant la première année après la rentrée scolaire, a-t-il détaillé.

“Les éducateurs bénéficient également d’un suivi pédagogique de manière périodique, puisque l’institution marocaine alloue un superviseur pédagogique pour 25 ou 30 éducateurs et éducatrices”, a expliqué M. Rahali.

De son côté, l’éducatrice, Naima Tawfid, a indiqué avoir rejoint la FMPS et travaillé dans l’unité Larbi Ben Said, qui a été créée par le CPDH en partenariat avec le Fondation, après avoir bénéficié d’une formation théorique et appliquée.

Et d’ajouter que son affectation dans une unité d’un “douar” adjacent au sien, lui a permis de s’adapter facilement et de se rapprocher rapidement des enfants, ce qui l’a aidée à réussir dans sa mission éducative.

Ainsi, conscients que l’éducation préscolaire est une étape essentielle dans le développement des capacités individuelles des enfants, en raison de son impact manifeste sur le potentiel cognitif, social et émotionnel de l’enfant dans son parcours scolaire, l’INDH poursuit son travail pour généraliser et promouvoir une éducation préscolaire de qualité, par la mise à disposition d’infrastructures adéquates, la sélection et la formation des ressources humaines performantes.