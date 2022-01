INDH à Tan-Tan: le transport scolaire, un moyen de lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural

samedi, 29 janvier, 2022 à 13:00

Par Ahmed El Guermali

Tan-Tan – A l’échelle nationale, comme au niveau de la province de Tan-Tan, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ne cesse d’accorder une importance particulière à la question de la lutte contre la déperdition scolaire, notamment en milieu rural, en faisant du développement et de l’extension du périmètre servi par le transport scolaire, un outil indispensable.

En effet, l’INDH et ses partenaires veillent à mettre à la disposition de plusieurs établissements scolaires dans la province de Tan-Tan un parc de bus de transport à même de rapprocher les apprenants de leurs établissements scolaires.

Dans ce sens, des élèves scolarisés au niveau de la commune de Lamsid ont bénéficié de moyens de transport (vélos/33.000dhs), alors que trois bus d’une valeur de 1.108.742 Dhs ont été remis à des écoles au niveau des communes de Tlensen (INDH-Première phase), de Chbika (IIè phase) et de Ben Khlil (IIIè phase).

Les prestations de transport scolaire qui permettent de garantir une économie de temps, mais aussi des dépenses, profitent à 63 élèves issus de ces communes (22 à Tlensen, 19 à Chbika et 22 à Ben Khlil (IIIè phase).

La direction provinciale de l’éducation nationale se charge de l’opération d’encadrement alors que les communes prennent en charge la gestion et l’entretien.

Dans ce sens, le directeur du groupe scolaire Driss El Harti, Hassan Boutouba a précisé dans une déclaration à la MAP, que l’INDH apporte un appui constant au transport scolaire rural dans la province en tant qu’outil efficace pour faire face à la déperdition scolaire.

Pour sa part, Mouloud Hafdi, chargé du service de l’action sociale relevant de la province de Tan-Tan a loué les interventions de l’INDH, notamment, en matière d’appui à la scolarisation à travers la livraison de plusieurs autobus à même de contribuer à la réussite du parcours scolaire des apprenants.

A noter que les efforts de l’INDH au niveau de Tan-Tan sont axés sur la réduction des disparités territoriales et sociales, la lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural, l’amélioration des indicateurs de scolarisation, ainsi que la réalisation du principe de l’équité et l’égalité de chances en matière d’accès à l’école.

L’ambition de la troisième phase de l’INDH, consiste à rattraper les déficits d’infrastructures et de services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, à accompagner les personnes en situation de précarité, à favoriser l’intégration économique des jeunes et le développement humain des générations montantes.

Cette phase qui érige l’enseignement préscolaire en levier incontournable de lutte contre le décrochage scolaire en se tournant vers la mise en place d’équipements socio-éducatifs, repose sur une approche volontariste et renouvelable visant à renforcer les acquis tout en réorientant les programmes pour développer le capital humain, soutenir les couches précaires et adopter une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’opportunités d’emploi.