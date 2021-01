INDH à Tinghir : un intérêt particulier accordé aux Maisons de l’étudiant et de l’étudiante

dimanche, 24 janvier, 2021 à 12:16

Tinghir – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), qui a entamé sa troisième phase en 2018, fait preuve d’une contribution active aux efforts visant à lutter contre l’abandon scolaire dans le monde rural, notamment en accordant un intérêt particulier aux Maisons de l’étudiant et de l’étudiante à travers le Maroc.

C’est le cas de la province de Tinghir où l’INDH s’investit dans la mise en place et l’équipement de ces structures d’accueil au profit des élèves issus des zones rurales reculées afin qu’ils puissent poursuivre leur cursus scolaire dans les niveaux collégial et secondaire.

L’Initiative accorde ainsi un intérêt tout particulier à cette catégorie, en vaillant à la construction et à l’équipement des Maisons de l’étudiant et de l’étudiante garantissant aux bénéficiaires les conditions de confort et de sécurité nécessaires, des efforts qui permettent aux élèves issus de zones enclavées de Tinghir de poursuivre leur scolarisation.

Parmi ces structures réalisées à l’initiative de l’INDH, figurent les Maisons de l’étudiant et de l’étudiante de Tinghir, deux institutions qui accueillent plusieurs élèves issus du monde rural pour leur permettre de poursuivre leurs études collégiales ou secondaires.

Ces deux bâtiments offrent aux élèves bénéficiaires plusieurs équipements importants, ainsi que des espaces de lecture et pour les activités culturelles et sportives.

À cet égard, Fatima Zahra Bouziane, cadre à la Division des affaires sociales (DAS) de la province de Tinghir, a indiqué que l’INDH contribue aux projets de construction, d’extension ou d’équipement des Maisons de l’étudiants et de l’étudiante, dans le but de réunir les conditions nécessaires aux élèves du monde rural de la région leur permettant de poursuivre leurs études.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que l’Initiative œuvre aussi pour l’acquisition de véhicules de transport scolaire et la réhabilitation des établissements d’enseignement, afin de lutter contre l’abandon scolaire et d’aider les enseignants des zones rurales à améliorer la qualité de l’enseignement.

L’action entreprise, dans ce domaine, par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain dans la province de Tinghir est fortement appréciée par les bénéficiaires, comme c’est le cas de l’élève Rachida Akamouch (Tronc commun), qui a souligné que la Maison de l’étudiante de Tinghir lui permet de poursuivre ses études dans les meilleures conditions.

Originaire de la zone de Saghro, cette élève a relevé que la Maison de l’étudiante a un impact positif sur la vie des filles issues du monde rural et contribue, de manière significative, à lutter contre le phénomène de l’abandon scolaire, exprimant ses remerciements et sa gratitude aux responsables de cette structure qui “veillent bien sur notre confort”.

De son côté, l’élève Abdelali Sabiri, qui est en deuxième année du baccalauréat, a indiqué que la Maison de l’étudiant de Tinghir offre aux bénéficiaires toutes les conditions appropriées pour mener à bien leurs études.

Sabiri, qui en est à sa troisième année à la Maison de l’étudiant, a ajouté que cette structure d’accueil permet aux bénéficiaires l’accès à plusieurs services, dont une bibliothèque et une salle multimédias, mettant en exergue la bonne entente entre les élèves et la grande disponibilité dont font preuve les responsables administratifs et éducatifs de cette institution.

Ahmed El Jazouli, directeur de “Dar Attalib” de Tinghir, a relevé que cette institution, fournit ses services aux élèves bénéficiaires depuis plusieurs années, a une capacité d’accueil de 128 personnes.

Il a souligné que de nombreux partenaires, notamment l’INDH et l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), ont contribué à restructurer cette institution et à lui apporter l’assistance nécessaire.

Il a ajouté que cette institution joue un rôle important dans la lutte contre l’abandon scolaire au niveau local, du fait que les principaux bénéficiaires proviennent du monde rural, notant qu’il existe une forte demande pour bénéficier des services fournis par les Maisons de l’étudiant et de l’étudiante.

SM le Roi Mohammed VI avait présidé, en septembre 2018, la cérémonie de lancement de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (2019-2023), qui s’inscrit en droite ligne du Discours Royal adressé à la Nation à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Cette 3ème phase de l’INDH ambitionne de consolider les acquis enregistrés au cours des précédentes phases, en recentrant les programmes de l’Initiative sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes et l’appui aux catégories en situation de vulnérabilité, et ce selon une méthodologie basée sur une gouvernance innovatrice visant à réaliser davantage de cohérence et d’efficacité.