INDH à Tiznit : 976 projets pour plus de 335 MDH depuis 2005

mardi, 8 janvier, 2019 à 19:55

Province de Tiznit – Quelque 976 projets ont été réalisés entre 2005 et 2018 dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province de Tiznit, pour une enveloppe budgétaire globale de 335.726.641 DH, dont 237,73 millions de DH comme contribution de l’INDH.

D’après des données de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province de Tiznit, ces projets portent sur l’appui à l’accès aux infrastructures et services sociaux de base à travers la création et la mise à niveau de plusieurs systèmes hydriques locaux, l’aménagement des routes rurales, la protection de l’environnement, outre l’accès aux services de santé (la promotion de la santé maternelle et infantile, la mise à niveau et construction d’unités de santé, l’acquisition des équipements médicaux).

Ils ont concerné également l’amélioration des conditions des personnes en situation de précarité, notamment les personnes à besoins spécifiques, les enfants abandonnés, la dotation de personnes souffrant d’un handicap physique d’équipements alternatifs, et la promotion de la scolarisation à travers la création et la mise à niveau de Dours Attalib et Attaliba (Maisons de l’Etudiant et de l’Etudiante), l’acquisition de véhicules de transport scolaire, la mise à niveau d’établissements scolaires (construction de cloisons, d’espaces sportifs….).

Les projets réalisés dans le cadre de l’INDH à Tiznit au cours de la période 2005-2018 ont concerné aussi l’intégration économique à travers la création d’activités génératrices de revenu (AGR) notamment dans les domaines agricole, d’artisanat, des services et de la pêche traditionnelle, outre l’appui à l’intégration sociale des jeunes et la création des conditions de cohésion sociale à travers l’aménagement de terrains de sport, la construction de centres socioculturels et l’organisation d’activités culturelles et sportives.

Et la même source de relever qu’au niveau de ladite province, l’INDH est un acteur indispensable dans le domaine du développement humain et ce, à travers la consécration d’un système de suivi et d’évaluation basé sur le diagnostic financier et l’approche participative, notant que 500 associations, coopératives et sociétés ont adhéré à ce chantier de développement en tant que partenaires de cette Initiative sur le plan provincial.

Quelque 60 associations ont également adhéré aux mécanismes de la gouvernance au niveau provincial et territorial, note la même source.

Cette efficience renouvelée a eu pour effet d’inciter les différents partenaires à s’inscrire positivement et efficacement aux efforts visant à garantir à ce chantier Royal toute les conditions de succès, explique-t-on, notant que la contribution de ces partenaires au financement des projets de l’INDH s’est élevée à 98 millions de DH, soit 30% du budget total consacré à ces projets.

Lors d’une réunion tenue fin décembre 2018 par le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Tiznit, l’accent a été mis sur les différents indicateurs liés à l’aspect financier au titre de 2018, ainsi que sur l’état d’avancement des différents projets prévus dans le cadre des divers programmes de l’INDH.

Tenue en présence du gouverneur de la province, Hassan Khalil, du président du conseil provincial, des élus et des représentants des autorités locales et des services extérieurs, cette réunion a été l’occasion de passer en revue les grandes lignes de la troisième phase de l’INDH pour la période 2019-2023.