INDH/Al-Haouz : Dar Al Oumouma Touama, un engagement constant en faveur de la santé de la mère et de l’enfant

mardi, 10 janvier, 2023 à 14:56

Commune de Touama (Province d’Al-Haouz) – Dar Al Oumouma (maison de maternité) de la commune rurale de Touama (province d’Al-Haouz) illustre l’engagement constant de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la promotion de la santé de la mère et de l’enfant.

Inscrite dans le cadre du programme 4 “Impulsion du capital humain des générations montantes”, cette infrastructure sociale a pour objectif de rapprocher les services de santé des femmes enceintes, de renforcer le suivi prénatal et de réduire la mortalité maternelle, néo-natale et infanto-juvénile en contribuant à améliorer le suivi et les changements de comportement des populations cibles.

Cette structure intervient dans le cadre de la nouvelle génération d’infrastructures programmées par l’INDH dans sa 3ème phase et visant à assurer un meilleur suivi de la santé de la mère et des nouveaux nés, et à veiller au déroulement des accouchements dans des conditions sûres et optimales, sous une surveillance et un suivi médical minutieux.

Erigée sur une superficie de 506 m2, Dar Al Oumouma Touama vise également à améliorer les connaissances et les pratiques des femmes en matière de développement intégré des jeunes enfants et en matière de soins maternels et infantiles (hygiène, allaitement maternel, motivation, nutrition).

Cette infrastructure, mise en service depuis 2012, assure aux femmes bénéficiaires, avant et après l’accouchement, des prestations de qualité en termes d’hébergement, de restauration, de sensibilisation, de soutien et d’accompagnement, notamment dans une province réputée par la prédominance des zones rurales et montagneuses.

Gérée par l’Association Dar Al Oumouma Touama, cette structure comprend plusieurs dépendances, dont des dortoirs, une salle pour surveillantes, des blocs sanitaires et des dépendances administratives…etc.

Outre l’INDH, la Maison de Maternité Touama bénéficie de l’accompagnement de la Fondation de l’Entraide Nationale, du Conseil provincial d’Al-Haouz, des collectivités territoriales bénéficiaires, de l’UNICEF, du ministère de la Santé et de la Protection Sociale et de l’Association gérante.

“Dar Al Oumouma Touama offre une panoplie de prestations de qualité et mène des campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant au niveau des douars relevant de la commune rurale de Touama”, a souligné la directrice de la maison de maternité, Naima Ahyane, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP.

Et d’ajouter que cet établissement accueille les femmes issues des douars relavant de neuf communes limitrophes, et ce une semaine avant l’accouchement et jusqu’à deux à trois jours après l’accouchement.

Dans une déclaration similaire, le président de l’Association Dar Al Oumouma Touama, Houcine Ahrou, a indiqué que l’Association œuvre pour la promotion de la mission des Personnes Relais Communautaires (PRC), faisant savoir que cette maison de maternité compte 30 PRC, qui ont bénéficié d’une formation sous la supervision de l’INDH et du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Et de rappeler que la mission des PRC est l’appui aux établissements de soins de santé primaires, à travers leurs prestations de service dans les domaines de la santé préventive et éducative, tant attendues par les populations de ces douars.