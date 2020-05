INDH/Khouribga : Distribution de 5000 lots de lait infantile et de médicaments

mercredi, 20 mai, 2020 à 10:02

La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, et le président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), Solomon Dersso, ont averti mercredi que des dizaines de millions de personnes pourraient se trouver démunies en Afrique en raison du COVID-19, plaidant pour une solidarité internationale avec les peuples et les gouvernements africains pour atténuer l’impact de la pandémie.