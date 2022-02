INDH/Oriental : 936 projets programmés en 2019-2021 pour 856 MDH

mardi, 8 février, 2022 à 19:02

Oujda – Un total de 936 projets ont été programmés durant la période 2019-2021 dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la région de l’Oriental, pour une enveloppe globale de 856 millions de dirhams (MDH).

L’INDH finance ces projets à hauteur de 718 MDH, selon des données présentées lors de la première rencontre régionale de la tournée territoriale de l’Initiative, tenue récemment à Oujda.

Sur ce total, quelque 474 projets, répartis sur les quatre programmes de la phase III de l’INDH, ont été finalisés, alors que 366 autres projets sont en cours de réalisation.

Concernant le programme 1, relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, 135 projets ont été programmés durant la même période pour un coût de 238 MDH, en vue notamment de renforcer les infrastructures de la santé, de l’éducation et de l’électrification rurale, en plus de l’approvisionnement en eau potable, la construction de routes et de pistes pour désenclaver les zones reculées et améliorer les conditions socioéconomiques des catégories en situation de précarité.

Pour ce qui est du programme 2, visant l’accompagnement des personnes en situation de précarité, 231 projets ont été programmés, pour une enveloppe de 176 MDH.

Le programme 3, relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, a quant à lui permis à 2.689 jeunes de bénéficier des huit plateformes des jeunes réalisées à travers la préfecture et les provinces relevant de la région, en plus de la formation de 1.406 bénéficiaires à l’entrepreneuriat, la création de plus de 400 petites entreprises et coopératives et l’insertion économique de 451 salariés et autoentrepreneurs.

De son côté, le programme 4, axé sur l’impulsion du capital humain des générations montantes, a connu la programmation de 228 projets, pour un montant de 168 MDH.