INDH/Région Casablanca-Settat: 147 projets et actions en faveur de la santé maternelle et infantile

vendredi, 5 avril, 2024 à 20:10

Casablanca – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a réalisé 147 projets et actions en faveur de la santé maternelle et infantile au niveau de la région Casablanca-Settat.

S’inscrivant dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, ces projets et actions se déclinent comme suit: 18 Dar Al Omouma, 40 projets d’acquisition de matériel médical, 22 projets d’achats d’ambulances et d’unités mobiles au profit notamment de la population du milieu rural, 32 actions de distribution de kits sanitaires et 24 actions de sensibilisation, indique la Wilaya de la région Casablanca-Settat dans un communiqué, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée chaque année le 7 avril.

Le montant global alloué à l’ensemble de ces projets et actions s’élève à 108 MDH avec une participation de l’INDH de 85 MDH au profit de plus de 1,3 millions de personnes, dont 81% sont des femmes et 29% d’enfants, souligne la même source.

Outre ces réalisations, 26 actions de promotion de la santé scolaire ont été financées avec un budget global de 6 MDH au profit de plus de 30.000 élèves, poursuit-on, ajoutant que le programme 2 de l’INDH intitulé “accompagnement des personnes en situation de précarité” est conçu aussi de façon à prioriser la santé de ces personnes.

Ce programme a permis des prestations médicales à 10.387 personnes hémodialysées sans ressources à un coût global de 182 MDH dont la part de l’INDH s’élève à 83,7 MDH, fait savoir la Wilaya de la région Casablanca-Settat, notant que 47 projets ont été réalisés en matière de lutte contre la toxicomanie au profit 10.361 personnes sans ressources, drainant une enveloppe globale de 28 MDH dont la part de l’INDH s’élève à 14 MDH.

Conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, l’INDH a toujours fait du secteur de la santé une de ses plus grandes priorités. Arrivée à la fin de sa troisième phase (2019-2023), l’Initiative a cumulé de nombreuses réalisations, en partenariat avec le ministère de tutelle et d’autres partenaires, en faveur de la santé de la population en situation précaire, plus spécialement la santé maternelle et infantile, à travers, en l’occurrence, son programme 4.

Dans l’esprit de cette phase, l’investissement dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant, constitue une pierre angulaire dans le développement du capital humain et enchaîne des conséquences positives et directes sur les comportements des individus.

Ce programme agit sur trois volets, à savoir la facilitation de l’accouchement en milieu surveillé (Dar Al Omouma), l’amélioration de l’offre de soins destinés au nouveau nés et la sensibilisation de la population pour changer les comportements.

La Région Casablanca-Settat compte faire de la Journée mondiale de la santé une occasion pour renouveler l’engagement de l’INDH dans la promotion de la santé de la population précaire à travers l’amélioration continue de la qualité des services en la matière.