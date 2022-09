INDH : Inauguration de terrains de proximité et d’une aire de jeux à Tahla

vendredi, 2 septembre, 2022 à 12:00

Taza – Deux terrains de proximité, un jardin et une aire de jeux pour enfants ont été inaugurés, jeudi, dans la commune urbaine de Tahla (province de Taza), dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

L’inauguration de ces infrastructures, par le gouverneur de la province de Taza, Mustafa Maaza, constitue une nouvelle concrétisation de la politique de proximité sociale, visant à développer les compétences sportives chez les enfants et les jeunes, à lutter contre la délinquance et à renforcer l’insertion socio-sportive de la population cible par un accès plus large aux équipements de base.

Il s’agit également de consolider les infrastructures sportives à Tahla, d’améliorer les conditions de la pratique du sport, de promouvoir les activités sportives dans la ville et de stimuler l’intégration sociale des jeunes et des personnes ciblées.

La réalisation de l’espace de proximité Al Massira, qui comprend deux terrains de football, une clôture de protection, un jardin et une aire de jeux pour enfants, ainsi que l’aménagement de la route n°40 et d’une partie de la route n°56 sur une superficie de 3.711 m2 pour un coût de 5,2 millions de dirhams, est le fruit d’un partenariat entre le Fonds de l’INDH, la commune de Tahla, la direction provinciale de la Jeunesse et des Sports et la direction provinciale du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le président de l’association “Al Massira” pour le sport et le développement, Soufiane Bousfour a indiqué que ce nouvel espace est de nature à contribuer au développement de la pratique sportive dans la ville de Tahla, ajoutant qu’il permettra aux associations locales d’accompagner les enfants et les talents dont regorge la région et développer le sport au niveau local.

Des jeunes de Tahla ont fait part à M24 de leur joie suite à la création de cet espace qui apportera une valeur ajoutée aux jeunes de la ville, qui vont pouvoir pratiquer leurs sports favoris dans de meilleures conditions et faire valoir leurs talents.