INDH/Tiznit : 61 MDH alloués à des projets de développement au titre de 2019-2020

dimanche, 23 mai, 2021 à 21:47

Tiznit – Plus de 61 millions de dirhams (MDH) ont été alloués à des projets dans la province de Tiznit, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre des années 2019 et 2020.

Selon des données de la Division de l’action sociale de la province rendues publiques lors d’une journée organisée à l’occasion de la célébration du 16è anniversaire du lancement de l’INDH, 58 projets ont été réalisés pour un coût global de 61,89 MDH, dont 48 MDH comme contribution de l’INDH.

Ainsi, les interventions de l’INDH dans la province ont compris les domaines relatifs à l’amélioration du cadre de vie de la population, du revenu et l’inclusion économique des jeunes, le renforcement de l’accès aux services sanitaires, ainsi que le soutien aux populations vulnérables et à la scolarisation.

A cette occasion, le gouverneur de la province de Tiznit, M. Hassan Khalil, également, président du Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) a mis en relief les résultats tangibles de ce chantier royal, qui a permis de réaliser une justice sociale et spatiale et préserver la dignité du citoyen.

La célébration du 16è anniversaire du lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de l’INDH par l’organisation d’une rencontre sous le thème “Covid-19 et Éducation: Bilan et perspectives pour préserver les acquis”, a été l’occasion de discuter des répercussions économiques et sociales de la pandémie sur le secteur de l’enseignement en dépit des efforts déployés par le département de l’éducation nationale.

La journée de célébration a été marquée, aussi, par la présentation d’un exposé sur le bilan de l’INDH au titre de 2019 et 2020 dans cette partie du territoire national et les moyens d’améliorer la mise en oeuvre des programmes.

A l’issue de cette rencontre, le gouverneur et la délégation l’accompagnant, ont effectué une visite de terrain à une unité d’enseignement préscolaire au Douar “Ain Brahim Ou Saleh” à la commune d’Ouijjane, réalisée par l’INDH et qui profite à 17 enfants.