Industrie: Signature de deux conventions pour l’aménagement des parcs de Had Soualem et Sahel Lakhyayta

mardi, 22 mars, 2022 à 20:22

Rabat – Deux conventions portant sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion, selon un modèle de partenariat public privé (PPP), des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta, ont été signées, mardi à Rabat, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la directrice générale de l’Agence Millennium Challenge Account (MCA)-Morocco, Malika Laasri, un représentant du ministère de l’Economie et des finances, Abdeslam Benabbou et les représentants de la partie privée.