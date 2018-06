Injaz Al Maghrib : « Arosmatic » et « F.E.D » meilleures Junior Entreprise Etudiante et Lycéenne 2018 d’El Jadida

mercredi, 13 juin, 2018 à 15:28

El Jadida – Le prix de la meilleure jeune entreprise dans la catégorie Etudiante et Lycéenne pour l’année 2018 a été remporté, mardi à El Jadida, par des jeunes entrepreneurs en herbe, respectivement de l’ENSA et d’Abou Chouaïb Doukkali, pour leur entreprise surnommée respectivement “AROSMATIC”, et “F.E.D”, et ce, dans le cadre de la 6è Compétition régionale de la meilleure Junior entreprise.