Innovation Week 2020: les résultats de la 14è semaine dévoilés

samedi, 12 décembre, 2020 à 22:16

Rabat – L’association marocaine OFEED a dévoilé, samedi, les résultats de la 14è semaine de l’Innovation Week IWA 2020.

Un communiqué de l’association, organisatrice de l’événement, indique que la Turquie vient de remporter le prix de la “Meilleure délégation étrangère” et le prix de “l’amitié éternelle” à cette 14è semaine de l’Innovation Week 2020 grâce notamment aux “efforts” de l’association ABDER présidée par Koray Şahin.

Au total, la Turquie a remporté 61 certifications de “Master of Innovation” et 83 distinctions dont le Grand Prix attribué à l’Université Çanakkale Onsekiz Mart pour l’invention d’une “Solution désinfectante naturelle (Naturdisinfect)” par les inventeurs Dilvin İpek et Nukhet Zorba, le Semi-Grand Prix décerné à l’Université Medipol pour l’invention de “Optimisation du nombre de numérologies et méthode de sélection de la numérologie dans les communications cellulaires de cinquième génération (5G)” par les inventeurs Ahmet Yazar et Huseyin Arslan.

Il reste une dernière semaine avant la clôture de cet événement prévue le 19 décembre 2020, et 27 pays et régions ont déjà été honorés jusqu’à présent, avec un total de 1326 certificats délivrés dont 694 distinctions et 632 certifications de “Master of Innovation”, ajoute le communiqué, relevant que l’ensemble des pays restants ont également des inventions ingénieuses et aussi impressionnantes les unes que les autres, ce qui complique la tâche aux membres du jury international pour les évaluer.

Leurs résultats seront ainsi dévoilés le 19 décembre 2020, avant la clôture de l’Innovation Week IWA 2020 cette année, poursuit l’association que préside l’inventeur Majid El Bouazzaoui.

Autre fait marquant, plusieurs participants originaires de différents pays et régions (Chine, Liban, Irak, Yémen, etc.), ont envoyé des photos avec leurs distinctions et sont déjà publiés sur le site de l’événement. Il s’agit, selon le communiqué, d’un témoignage du succès planétaire de cette édition virtuelle de l’Innovation Week IWA 2020 en cette période exceptionnelle que traverse le monde.

Cet événement est organisé par l’association OFEED sous le patronage de la Fédération Internationale des Associations d’Inventeurs (IFIA), et avec les principaux partenaires : CGEM, Oxford Business Group et le Magazine “The Patent”, rappelle-t-on.