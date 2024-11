Installation du nouveau gouverneur de la province de Midelt

vendredi, 1 novembre, 2024 à 10:40

Midelt – Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh a présidé, jeudi, la cérémonie d’installation de M. Abdelwahab Fadhil, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Midelt.

Après lecture du Dahir de nomination, M. Kayouh a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par SM le Roi Mohammed VI, mettant en avant le parcours professionnel et la grande expérience accumulée par M. Fadhil au sein de l’administration territoriale dans différentes provinces.

Le ministre a relevé que cette nomination intervient dans un contexte particulier marqué par de nombreux défis qui requièrent davantage d’efforts et le recours à des solutions novatrices en vue de relever les enjeux inhérents à la problématique de l’eau et à la succession des années de sécheresse.

Il a, dans ce sens, appelé à la mise en œuvre optimale des Hautes Directives Royales relatives à la préservation des ressources en eau, et à davantage de mobilisation en vue de lutter contre toutes les formes de surexploitation, de gaspillage et d’usage irrationnel de l’eau.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a placé le développement humain et social au centre des priorités, appelant, à cet égard, le gouverneur et toutes les parties concernées à aller de l’avant dans la consécration de cette voie et à la mise en œuvre des projets à vocation socio-économique notamment ceux portant sur la promotion des activités génératrices de revenus, l’auto-emploi et le soutien et l’accompagnement des jeunes.

Le ministre a également plaidé en faveur d’une justice spatiale, en accordant davantage d’attention à la mise à niveau des infrastructures, à la réalisation des projets dans les délais impartis et au soutien des initiatives citoyennes selon une approche participative basée sur l’interaction avec les préoccupations des citoyens.

De même, le ministre a fait observer que les défis sécuritaires persistent toujours d’où la nécessité de continuer sur la voie de la vigilance et de la mobilisation afin de mettre en échec toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité des citoyens.

Le ministre a, par ailleurs, félicité l’ancien gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, pour le travail qu’il a accompli et pour la confiance placée en sa personne par le Souverain en tant que nouveau gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara.

La cérémonie d’installation du nouveau gouverneur de la province de Midelt s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Essaid Zniber, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, des membres du corps de la magistrature, des chefs de services extérieurs, des conseils élus et des représentants des associations de la société civile.