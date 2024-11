Installation du nouveau gouverneur de la province de Safi

lundi, 4 novembre, 2024 à 23:44

Safi – La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a présidé, lundi, la cérémonie d’installation de M. Mohammed Fettah, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Safi.

Après lecture du Dahir de nomination, Mme Benali a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en avant le parcours professionnel de M. Fettah, qui le qualifie à poursuivre la mise en œuvre des projets et chantiers du programme de développement territorial de la province.

Dans son allocution, la ministre a également évoqué les principaux enjeux et chantiers majeurs que connaît actuellement le Royaume, en mettant particulièrement l’accent sur la problématique de l’eau, qui, selon Mme Benali, nécessite davantage d’efforts, de vigilance, de solutions innovantes et de bonne gouvernance.

Dans cette perspective, elle a souligné l’importance d’aborder les questions liées à la gestion des ressources hydriques à l’échelle provinciale afin de prévenir la pénurie de cette matière vitale, notamment à travers des mesures structurelles et innovantes, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Mme Benali a, d’autre part, mis en relief le rôle du gouverneur dans la mise en œuvre efficace des projets de développement humain durable, visant à réduire les disparités sociales et à favoriser l’emploi des jeunes, en oeuvrant notamment à soutenir leurs projets grâce à un accompagnement adapté.

La ministre a, en outre, insisté sur l’importance de garantir la justice territoriale, d’améliorer les infrastructures et équipements sociaux et d’accompagner les citoyens dans la planification de leurs projets, en adoptant une approche participative.

Mme Benali a, dans ce sens, invité le nouveau gouverneur à contribuer activement au développement économique, social et culturel de la province, en assurant la supervision de la mise en œuvre efficace des programmes et en oeuvrant à valoriser les ressources naturelles et le capital humain au niveau de cette partie du territoire national.

Elle a, par ailleurs, appelé à la mise en place d’un cadre incitatif pour l’investissement, en collaboration avec les services extérieurs et les collectivités territoriales, avant de conclure en soulignant l’impératif de s’engager pleinement dans la mise en place des fondements du processus de développement afin de réaliser l’essor économique escompté et de renforcer la justice sociale et territoriale.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, des représentants de l’autorité judiciaire, d’élus, d’acteurs de la société civile, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.