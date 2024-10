Installation du nouveau premier président de la Cour d’Appel administrative de Marrakech

lundi, 21 octobre, 2024 à 18:59

Marrakech – Le nouveau premier président de la Cour d’Appel administrative de Marrakech, M. Abdesslam Naânani, a été installé, lundi, dans ses nouvelles fonctions, succédant ainsi à M. Abdelmoâti El Kaddouri.

S’exprimant lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de personnalités judiciaires, civiles et militaires, M. Naânani s’est dit extrêmement fier de la confiance Royale placée en lui, relevant qu’il ne ménagera aucun effort en vue d’atteindre l’efficience judiciaire, de rapprocher les prestations judiciaires des justiciables et de garantir l’indépendance de la justice.

Et de souligner que le rapprochement de la justice des citoyens, la protection des fonds publics et l’efficacité judiciaire ne peuvent être réalisés sans le respect de la loi, le respect des délais indicatifs de traitement des dossiers et l’émission de jugements dans des délais raisonnables, l’adhésion au projet de tribunal numérique et l’ouverture sur la société.

L’objectif est de consolider la confiance dans un système judiciaire efficace et équitable, en tant que rempart de l’État de droit, et pilier de la sécurité judiciaire, de la bonne gouvernance et un stimulateur de l’investissement, a-t-il dit.

De son côté, le commissaire Royal de la Loi et du droit, Alia Chabati, a félicité le nouveau premier président de cette juridiction de la confiance Royale, mettant en relief le parcours professionnel distingué de M. Naânani et l’expérience qu’il a cumulée.