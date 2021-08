Installation du nouveau Procureur général du Roi près la Cour d’Appel de Safi

mardi, 3 août, 2021 à 18:28

Safi – Le nouveau Procureur général du Roi près la Cour d’Appel de Safi, Khalid El Kardoudi, a été installé, lundi, dans ses fonctions en remplacement de M. Abderrazak Fettah, appelé à occuper le poste de Procureur général près la Cour d’appel d’Agadir.

Cette cérémonie d’installation a été rehaussée par la présence du gouverneur de la Province de Safi, M. Lahoucine Chaynane, des responsables du ministère de la justice et des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et du Ministère public, en plus d’autres personnalités représentant les différentes professions judiciaires.

Dans une allocution à cette occasion, M. El Kardoudi s’est dit extrêmement fier de la confiance placée en lui par SM le Roi Mohammed VI, mettant l’accent sur l’importance de la mise en œuvre des différentes orientations émanant de la Présidence du Parquet général relatives aux différentes questions liées aux droits des individus et à leurs libertés que ce soit dans le cadre de la gestion des plaintes, les affaires de contrainte physique ou la rationalisation de la détention préventive.

Le responsable judiciaire a aussi mis l’accent sur l’importance de la promotion de la qualité de l’action judiciaire et la bonne gestion du Parquet en vue de réaliser les attentes de la société et ses aspirations à un Parquet général indépendant des influences politiques, religieuses et sociales, et attachée à la primauté de la loi dans la défense des droits et libertés individuelles et collectives et la sécurité et le maintien de l’ordre public.

Il s’agit aussi d’un Parquet général qui contribue à préserver la société et ses constantes et propose des services aux justiciables dans le cadre de la transparence, l’égalité et avec efficacité et efficience, a-t-il insisté.

Dans ce contexte, M. El Kardoudi a indiqué que la réalisation de la sécurité judiciaire et l’augmentation de l’efficience judiciaire dans la circonscription de cette Cour passent par l’amélioration des conditions d’accueil et de communication avec les justiciables et la réduction des délais de traitement des plaintes et des procès et la garantie des droits des personnes et des communautés et de leurs libertés conformément aux dispositions de la Constitution.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, avait donné Son approbation Royale pour la nomination de responsables judiciaires dans plusieurs juridictions du Royaume.

Ces nominations concernent 104 fonctions de responsabilité judiciaire, soit 46,22% de l’ensemble des responsabilités judiciaires